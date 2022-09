Tonje Brenna kaller inn partene i lærerstreiken

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har bedt om et møte fredag med partene i lærerstreiken. Det bekrefter Kunnskapsdepartementet.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) er bekymret for barna som mister skolegang. Nå kaller hun inn partene i lærerstreiken.

23. sep. 2022 13:10 Sist oppdatert 8 minutter siden

Over 8000 lærere er tatt ut i det som er tidenes lengste lærerstreik. Enkelte barn har ikke vært på skolen etter sommerferien.

Konflikten er helt fastlåst mellom lærerne og arbeidsgiver, KS.

Nå tar kunnskapsministeren grep og kaller inn partene til et møte fredag klokken 14. Det sier Kunnskapsdepartementet til Aftenposten.

– Nå skal vi snakke med statsråden. Utover det har jeg ingen kommentar, sier KS-direktør Tor Arne Gangsø på vei inn til møtet.

På spørsmål om han vil møte riksmekleren, svarer han følgende:

– Hvis riksmekleren inviterer oss til et møte, skal vi selvfølgelig stille opp.

Riksmekleren: – Trist

Partene møttes hos riksmegleren sist helg – forgjeves. Lederen i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, forlot møtet etter drøye to timer.

Etter dette har det vært stille.

– Det er ingen av partene som har signalisert at de vil møtes. Jeg vil ikke ta nye initiativ før partene selv ber om det, sier riksmegler Mats Wilhelm Ruland til Aftenposten fredag formiddag.

– Hva tenker du om denne konflikten?

– Det er trist. Det er partenes ansvar å løse dette. Dette er en konflikt som har vart lenge. Barn ned i barneskolealder er nå rammet, svarer han.

– Konflikten løses ikke ved å vise til motparten. Her må begge parter gi for å komme i mål. Men det er ingen tegn til at det er i ferd med å skje. Konflikten er helt fastlåst.

– Det er en lovlig arbeidskonflikt, men partene bør jobbe med løsninger.

– Hvor sannsynlig er det at utfallet blir tvungen lønnsnemnd?

– Det er ingen konflikt som varer evig, men dette kan ta lang tid. Det vil ikke være gunstig for noen av partene om det løses med tvang. Det er ikke bra for samarbeidet, og du forskyver problemet til neste oppgjør.

– Skiller denne konflikten seg ut på noen måte?

– Den er ikke unik, men den har vart veldig lenge. Og det er uvanlig når konflikten rammer en sårbar tredjepart – barna.

Riksmegler Mats Wilhelm Ruland synes lærerstreiken er «trist».

Kan stanse streiken med tvang

Regjeringen kan gripe inn og stoppe streiken dersom partene ikke blir enige.

Kriteriet for å gripe inn, er at det må være nødvendig, for eksempel at streiken går ut over liv og helse.

Dette kalles tvungen lønnsnemnd. Det er rikslønnsnemnda som dikterer resultatet.

Det finnes ingen generelle lovregler om tvungen lønnsnemnd i Norge. Men fordi det griper inn i den grunnlovsfestede streikeretten, må det vedtas særskilt fra sak til sak.

Det er Arbeids- og inkluderingsdepartementet som formelt kommer med et lovforslag som forbyr videre streik. Etter innstilling fra Kunnskapsdepartementet. Det er Stortinget som vedtar lovforslaget.

– Upløyd mark

Tvungen lønnsnemnd er ikke blitt brukt tidligere i en lærerkonflikt, ifølge Alsos.

– Konflikten er veldig fastlåst, og presset øker på begge parter for å finne en løsning, sier Kristin Alsos, ekspert på arbeidsrett ved forskningsstiftelsen Fafo.

Kristin Alsos, forskningsleder ved Fafo, sier psykisk helse blir viktig i vurderingen av tvungen lønnsnemnd.

Fakta Dette er konflikten Utdanningsforbundet og to andre lærerorganisasjoner, Norsk Lektorlag og Skolenes landsforbund, står steilt mot arbeidsgiver KS (tidligere kjent som Kommunenes sentralforbund).

Ett av stridstemaene er et «skoletillegg» på 10.300 kroner. Utdanningsforbundet krever dette tillegget for alle lærere fra 1. mai neste år.

KS motsetter seg kravet. De mener lærerne ikke kan ta av pengepotten for neste års lønnsoppgjør. Det er 40 ulike yrkesgrupper som skal bli enige om fordelingen.

Dette er tidenes lengste lærerstreik. Den kan ende med at staten griper inn med såkalt tvungen lønnsnemnd. Kilde: Utdanningsforbundet/KS Vis mer

– Dette er upløyd mark. Vi har ingen tilsvarende saker å sammenligne oss med. Spørsmålet er om to år med pandemi og lite undervisning, og at enkelte barn ikke har det godt hjemme og sliter psykisk, er nok til å gripe inn.

I helsesektoren kan det være nok at én pasient ikke blir ivaretatt.

– Her blir jo spørsmålet om fare for liv og helse er akutt nok, fordi psykisk helse ikke er blitt brukt før. Jeg tror det vil bli en samlet vurdering av om det er alvorlig for mange unge, og at konflikten er fastlåst, sier Alsos.

Vinnere og tapere

Alsos ser én vinner dersom staten griper inn: KS.

– Utdanningsforbundet har alt å tape på en tvungen lønnsnemnd. Da kan de bare få lønnstillegg fra den dagen streiken er over, og ikke fra 1. mai som er på bordet nå.

– Dette er blitt en utmattelseskrig, der begge parter venter for å se hvem som gir seg først, sier hun.