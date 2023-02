44 jobber med kommunikasjon – likevel bruker Bane Nor millionbeløp på konsulenter

Statlige Bane Nor satser tungt på omdømme og åpenhet. Samtidig holder de mål, strategier og fakturaer hemmelig. Det vekker sterke reaksjoner.

Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor holder pressebriefing om status på fremdriftsplanen for testprogrammet på Follobanen. Selskapet bruker både egne og innleide kommunikasjonsrådgivere.

Bane Nor bruker årlig mange millioner kroner fra skattebetalerne på kommunikasjon og omdømme.

Hele 44 ansatte jobber i Bane Nors kommunikasjonsavdeling. I tillegg leier selskapet inn eksterne konsulenter.

Men kommunikasjonsstrategi, ansattlister og fakturaer holdes hemmelig.

Ville ha 350 mediesaker i måneden

Bane Nor bruker minst 35 millioner kroner årlig på å lønne kommunikasjonsstaben sin. Innleide konsulenter kommer på toppen av dette.

Bane Nor er et statlig selskap med oppdrag å drifte, vedlikeholde og bygge jernbane i Norge.

Å komme på i medier er også en viktig jobb, mener de.

En strategiplan fra 2020 som Aftenposten har fått tilgang til, viser at Bane Nor hadde et mål om å generere 350 månedlige medieomtaler. Det betyr at Bane Nor hadde som mål å komme i avisen, på TV eller radio 4200 ganger i løpet av et år.

30 prosent av disse skulle få frem deres «strategiske budskap». Én ambisjon var færre negative oppslag.

En annet mål var å få «positive oppslag om togfrie perioder i Aftenposten og andre riksmedier». Den sommeren skrev Aftenposten om hvordan Bane Nor lovet koronatrygge reiser med buss for tog.

I januar 2023 hadde Bane Nor over 3000 medieomtaler, viser tall fra analysebyrået Retriever. Det aller meste handlet da om problemene på Follobanen.

– Vi har veldig mye å gjøre

Torild Lid Uribarri er konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Bane Nor. Hun sier at kontakt med innbyggerne og lokale interesser er noe av det viktigste de gjør.

– Vi har veldig mye å gjøre. De ansatte har hendene fulle. Mange tenker kanskje at kommunikasjon bare er medier og PR. Det er det slettes ikke, det er også veldig mye annet, sier Uribarri.

– Kommunikasjonsrådgiverne er lokalbefolkningens øre inn til Bane Nor, sier hun.

Gir ikke ut navn på ansatte – skylder på sikkerhet

Selv om Bane Nor legger vekt på åpenhet som én av sine verdier, nekter de Aftenposten innsyn i kommunikasjonsavdelingens strategi og mål for 2023.

Bane Nor vil heller ikke si hvor mye de lønner den enkelte ansatte i kommunikasjonsavdelingen.

Forklaringen er at de ikke gir ut ansattlister på grunn av «den sikkerhetspolitiske situasjonen».

De viser blant annet til en lovparagraf om at de kan unnta innsyn når hensynet er nasjonale forsvars- og sikkerhetsinteresser.

Bane Nor har imidlertid gitt en anonymisert oversikt.

Den viser at rådgivere tjener mellom 600.000 og 900.000 kroner, mens avdelingens syv mellomledere tjener mellom 1,1 og 1,5 millioner kroner.

I løpet av de siste tre månedene av 2022 brukte de 1 million kroner på kommunikasjonskonsulenter. Men fakturaene holder de for seg selv. Bane Nor mener at timeprisene er forretningshemmeligheter.

Aftenposten har klaget på innsynsavslagene. Dette er nå til behandling hos Samferdselsdepartementet som eier Bane Nor.

Bane Nors lokaler i Oslo sentrum. Rødt er kritiske til selskapets bruk av kommunikasjonsrådgivere.

Rødt-politiker: PR-tyranni

Bane Nors innsats på kommunikasjon faller ikke i god jord hos Geir Jørgensen. Han er stortingsrepresentant og samferdselspolitisk talsperson i Rødt.

– Styres Bane Nor av et slags PR-tyranni? Det virker mer og mer sånn, sier han.

– Bane Nor kopierer de dårligste sidene til privat næringsliv og PR-bransjen. Omdømmehensyn utad blir viktigere enn å gjøre en så god jobb at den positive omtalen kommer av seg selv, sier Jørgensen.

– Ønsker minst mulig innleie

Omdømmet er viktig for Bane Nor fordi de er i hard konkurranse om ansettelser, forteller Uribarri.

– Særlig innenfor IKT og teknologi. Da må vi være attraktive, sier hun.

Å svare på spørsmål fra pressen når det er problemer på jernbanen, er også en del av oppgavene. De har blant annet pressevakt tilgjengelig hele døgnet.

I tillegg peker Uribarri på at Bane Nor er i en stor omstilling. Derfor er det et stort informasjonsbehov internt.

– Da er kommunikasjon et viktig verktøy for å skape forståelse for hvorfor vi må endre oss og for å bidra til utvikle kulturen i selskapet.

– Hvorfor har dere leid inn folk når dere allerede har 44 ansatte?

– Én har spesialkompetanse og kom inn som vikar for en i fødselspermisjon. Én er leid inn for å rydde i ulike databaser når vi oppgraderer hjemmesidene våre. Den siste vikaren er leid inn som kommunikasjonsstøtte for et prosjekt.

– Generelt ønsker vi minst mulig innleie og heller egne ansatte. Mange av våre pålagte oppgaver som byggherre har vi valgt å gjøre med interne ressurser. Noen byggherrer kjøper disse tjenestene enten av entreprenør eller hos medieselskaper.

Torild Lid Uribarri er konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Bane Nor. Hun har mange kommunikasjonsmedarbeidere under seg.

Kritisk til hemmelighold

Rødts Geir Jørgensen er kritisk til at Bane Nors manglende åpenhet rundt kommunikasjonsstaben. Det vil han ut utfordre samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) på, sier han.

Kristine Foss er jurist i Norsk Presseforbund og har innsyn som spesialfelt. Også hun reagerer på Bane Nors hemmelighold.

– Det er ikke en privatsak hvem som jobber for et offentlig selskap. Dette har samfunnet krav på å få vite om, mener hun.

Fakturaene kunne også blitt gitt uten at timeprisene avsløres, ifølge Foss. Hun mener Bane Nor holder tilbake for mye når de ikke gir ut fakturaene i det hele tatt.

Også kommunikasjonsstrategien bør gis innsyn i, mener Foss.

– Bane Nor er ikke en privat bedrift. Deres mål bør være å forvalte offentlige penger på en samfunnsøkonomisk best mulig måte. Hvordan de når målene, er av offentlig interesse, sier hun.

Ekstra bevisst på sikkerhet

Uribarri mener de konkrete måltallene er intern informasjon for å «bidra til å prioritere og holde strategisk retning».

– Vi hemmeligholder ikke strategien da vi gir dere informasjon om innholdet i den, sier hun.

– Dere gir ikke ut navn på kommunikasjonsansatte på grunn av sikkerhet. Hva frykter dere kan skje?

– Bane Nor leverer samfunnskritisk infrastruktur. Derfor er vi ekstra bevisst på ulike sikkerhetsaspekt. På generelt grunnlag gir vi ikke ut ansattinformasjon.

Hun mener også at fakturaer fra eksterne leverandører ikke skal utleveres til pressen.

Bane Nor mener Aftenposten har fått det som trengs i denne saken ved at det statlige selskapet har gitt informasjon om antall innleide, hvor de er leid inn fra og totalkostnaden.