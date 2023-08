Kaller Emilie Enger Mehl (Sp) inn på Stortingets teppe etter Aftenposten-avsløring

Rødt-politiker Mímir Kristjánsson vil ha svar fra justisministeren.

Rødts stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson. Vis mer

Publisert: 22.08.2023 11:17

– Jeg trodde jeg ikke lenger kunne bli sjokkert over forholdene i norsk arbeidsliv. Men nå ble jeg jaggu sjokkert igjen, sier stortingsrepresentanten.

Sjokket fikk Kristjánsson da han leste Aftenpostens artikkel om tre PC-er med beviser som politiet lot støve ned i tre år. Politiet henla saken «på bevisets stilling» uten å sjekke hva PC-ene inneholdt.

– Dette handler altså om en «sentral trusselaktør» som samfunnet har bestemt seg for å bekjempe. En som har utsatt de ansatte for livsfare, betalt svart, drevet med konkurskriminalitet og som boadvokaten mener har bedrevet grov økonomisk kriminalitet. Og så gidder politiet en gang å sjekke bevisene, sier Kristjánsson.

1047 skurker

Aftenposten har tidligere skrevet at myndighetene har slått fast at det finnes 1047 arbeidslivsledere som er seriekriminelle i Norge. Disse sjefene har vært involvert i 1910 firmaer.

Men myndighetene nekter å si hvem disse er. Hverken forbrukere, næringsliv eller offentlige innkjøpere får vite hvem de er.

Derfor har Aftenposten kartlagt hvem disse aktørene er. Tidligere i sommer skrev vi om én av dem: Den litauiske seriekriminelle Tomas Vestertas.

I ti år har han underslått skatt, betalt arbeidere svart, brukt stråmenn og satt ansatte i livsfare. Alt har skjedd i skjul for kundene hans.

Krever svar fra Mehl

Mímir Kristjánsson har nå sendt skriftlig spørsmål til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp). Der ber han om en oversikt over dommer og straffer som disse sentrale trusselaktørene har fått i løpet av de siste fem årene.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) er blitt bedt om å forsvare myndighetenes satsing mot sentrale trusselaktører fra Stortingets talerstol. Vis mer

– Aftenpostens avsløringer er gode stikkprøver på hvordan denne satsingen fungerer. Og det ser ikke bra ut. Nå må vi ha hele bildet, sier Kristjánsson.

I regjeringens «strategi mot arbeidslivskriminalitet» er det et uttalt mål om å redusere trusselaktørenes kapasitet og intensjon.

Til tross for dette: Aftenpostens avsløringer viser at Arbeidstilsynet unnlater å politianmelde grov kriminalitet begått av trusselaktører. Og dersom forholdene blir anmeldt, velger politiet å nedprioritere det.

– Kriminalitet som lønner seg

– Vi ser gang på gang at disse kriminelle går fri. At de får lov til å holde på helt fritt. Da er det på tide at vi åpner øyene og gjør noe, sier Kristjánsson.

Han viser til at myndighetene selv har konkludert med at dette er kriminalitet som lønner seg.

«Sannsynligheten er stor for at det fremdeles lønner seg med kriminalitet», skrev Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter om arbeidskriminaliteten i 2020.

– Kriminalitet skal være ulovlig i Norge. Det er litt spesielt at man må si det, sier Kristjánsson.