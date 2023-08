Statens vegvesen vurderer å rive flere trebroer etter brokollaps

Flere trebroer bygd på samme lest som Tretten bro, vurderes revet. Én kan bli stående – som gangbro.

Tretten Bru kollapset 15. august 2022. Nå vurderer skjebnen til flere trebroer i Norge. Vis mer

Publisert: 15.08.2023 Oppdatert: 15.08.2023 18:27

Da Tretten bro kollapset den 15. august 2022, ble 14 trebroer i Norge stengt. Status pr. nå:

Kun fire av dem er friskmeldt og åpen for trafikk.

To av dem er allerede erklært ubrukelige.

Én kan få stå, men kun for gåtrafikk.

To broer kan muligens bli stående, men trafikken derfra skal over på nye betongbroer.

Én bro er åpen for redusert trafikk «under trygge vindforhold».

De fire siste er eksempelvis åpne hvis man har redusert trafikk og sentrisk kjøring.

Nå vurderer Statens vegvesen å rive de ubrukelige trebroene.

Det sier Bjørn Laksforsmo. Han er divisjonsdirektør for drift og vedlikehold i Statens vegvesen. Bakgrunnen er at Statens Havarikommisjon tirsdag morgen la frem rapporten for brokollapsen på Tretten bro.

Les også Tretten bro kollapset. Ble ikke fulgt opp i tilstrekkelig grad av Statens vegvesen.

Er dette slutten på trebroer i Norge?

– Nei, vil ikke erklære det som slutten, men det blir en lang pause. Det garanterer jeg. Vi vil ikke godkjenne flere fagverksbroer i tre før det er et annet tillitsnivå til materialet, sier Laksforsmo.

Havarikommisjonen la frem den tekniske rapporten for brokollapsen tirsdag morgen. Bildet fra det innledende arbeidet noen dager etter broen datt sammen. Vis mer

Veimyndighetene om rapporten: Kjempealvorlig

Statens vegvesen fikk tirsdag morgen sterk kritikk fra havarikommisjonen for ikke å ha utbedret Tretten bro etter at et samlet fagmiljø på broer allerede i 2016 ba om at broen ble forsterket. Veimyndighetene selv beskriver rapporten som «kjempealvorlig» overfor Aftenposten.

Belastningen på broen da den kollapset, var betydelig lavere enn det den var prosjektert for, står det i rapporten.

«Etterregning av knutepunktene i aktuelt område viser en klar overutnyttelse av kapasiteten i forhold til gjeldende regelverk for prosjektering, og den aktuelle bruddformen er blokkutrivning.»

Den ti år gamle broen med antatt levetid på 100 år, var også slitt, ifølge rapporten.

«Det er derfor sannsynlig at kritiske deler av broen var degradert som følge av utmatting i treet»

Denne svikten oppsto fordi Tretten bro ble bygget og godkjent etter datidens standard. Da nye standarder kom på plass, så man massive overskridelser på flere punkter. Etter at Tretten bro datt ned, har de kontrollregnet på de andre broene.

Kun fire av dem holder mål.

– Det er noen broer som vi nå ikke helt vet hvordan vi skal forsterke eller åpne. De kan bli revet eller få en annen type trafikk enn det som var tiltenkt, sier Laksforsmo.

Han nevner gangbroer som mulig nytt bruksområde. De vurderer også å skru ned levetiden på broen.

Fakta Slik er veimyndighetene organisert: Veidirektør Ingrid Dahl Hovland leder Statens vegvesen, som er eid av staten og ligger under Samferdselsdepartementet. Under henne er det to hovedgrener: Vegdirektoratet og drift. Drift er dem du ser langs veien med gule klær som blant annet driver med veiutbygging og vedlikehold. Direktoratet har på et overordnet plan ansvaret for planlegging, bygging og vedlikehold av veier. De har også flere funksjoner som internrevisjon og økonomistyring. Vis mer

– Må finne løsninger

Men broene er opprinnelig tiltenkt biltrafikk, ikke gåtrafikk. De er også satt opp der de er av en grunn. Laksforsmo sier derfor at de må finne løsninger på dette. Om dette er nye broer i betong eller forsterkninger, må vurderes fortløpende.

Det er komplisert å forsterke disse broene, forklarer Laksforsmo, som sier dette må beregnes på hver enkelt bro.

Når man har svaret på hvor mange av de 14 broene som kan brukes til tiltenkt trafikk, kan han ikke svare på.

Et ubesvart spørsmål etter at Tretten bro kollapset og flere andre broer ikke fungerer som planlagt, er hvem som skal sitte igjen med regningen. Fylkeskommunen som eier Tretten bro har signalisert at det ikke er rettferdig at de må betale.

– Det er forståelig at fylkeskommunen snakker om finansiering, og dette er noe Samferdselsdepartementet vil vurdere. Vi samarbeider godt og vil gjøre det også fremover, sier Laksforsmo.