Norge har kuttet 15 prosent av utslippene siden 2015

Norge kuttet i klimagassutslippene i fjor. Men nesten hele reduksjonen skyldes pandemi og en brannulykke.

Aluminiumsverk som her i Sunndalsøra, økte jevnt over både utslippene og produksjonen i 2021.

11. mai 2022 13:22 Sist oppdatert nå nettopp

Det er fjerde året på rad vi kutter i utslippene, og vi slipper ut 9,4 prosent mindre enn i 2019. Fra 2015 frem til i dag slipper vi ut 15 prosent mindre CO₂.

Den store driveren til nedgangen i utslippene det siste året er et stengt gassanlegg på Melkøya i Hammerfest. Etter at en brann brøt ut der i september 2020, har anlegget vært ute av drift.

Gassanlegget er ennå ikke i operativt, men ventes å starte opp igjen snart.

Ved et normalt driftsår på dette utslippspunktet, ville det vært rundt én million tonn CO₂ ekstra i årets klimaregnskap. Utslippene fra Melkøya tilsvarer omtrent to prosent av Norges utslipp. Det utligner store deler av reduksjonen.

En annen driver til nedgangen var at vi fløy mindre enn før pandemien. Også dette er i ferd med å ta seg opp igjen.

– Det er bra at vi ser en nedgang på 2,5 prosent i 2021. Det er viktig at bedriftene fortsetter å jobbe aktivt med å redusere klimautslippene, sier Silje Aksnes Bratland i Miljødirektoratet.

Disse utslippstallene omfavner bare kvotepliktig sektor: Industri, olje- og gassutvinning samt det meste av flytrafikken. Omtrent halvparten av utslippene i Norge kommer fra denne gruppen.

Norge har mål om å halvere CO₂-utslippene frem til 2030.

Et nedstengt Hammerfest LNG slo inn på klimaregnskapet i 2021.

Mer olje, mindre utslipp

Norge produserte totalt sett mer olje og gass enn året før samtidig som utslippene i Norge ikke økte. Det kan forklares med at det nye, gigantiske Johan Sverdrup-feltet er elektrifisert og påvirkerer dermed Norges klimaregnskap i liten grad.

Raffineriene samt mangan- og silisiumindustrien økte produksjonen og dermed også utslippene. De norske aluminiumsprodusentene økte jevnt over utslippene noe.

Aftenposten har tidligere skrevet om hvordan Hydro planlegger å kutte CO₂-utslippene fra sin aluminiumsproduksjon frem mot 2050:

– Ikke overraskende

Daglig leder i Miljøstiftelsen Zero, Sigrun Aasland, sier at det er forstemmende at kuttene ikke skjer raskere. Samtidig er hun ikke overrasket.

– Det er viktig at vi har ambisiøse klimamål, men målene rimer ikke med den klimapolitikken vi har. Vi har teknologien som skal til for å få det til, men det er en treghet i systemet, sier Aasland.

Hun trekker frem både elbil og elferger som eksempler hvor det å skru på avgifter har fungert til fordel for klima.

– Vi trenger mye kraftigere virkemidler for at det samme skal skje i industrien. Det kommer til å koste mye penger å få det til, men alternativet kommer til å koste utrolig mye mer, sier Aasland.

Hun sier det ikke nødvendigvis er sånn at flytrafikken noensinne tar seg opp til de nivåene man hadde før pandemien.

En stor del av norske utslipp stammer fra store utslippspunkt som industri, raffineri og utvinning. Her ser du en oversikt over de største utslippspunktene på fastlandet:

– Vi har et særskilt ansvar for å ødelegge vår egen oljebaserte forretningsmodell i og med at vi indirekte står for så store klimautslipp via oljen vi selger, sier Aasland.

Mandag gikk FN ut og sa at det er like sannsynlig som usannsynlig at den globale oppvarmingen vil overstige 1,5 grader de neste fem årene. Målet i Parisavtalen er å holde temperaturøkningen godt under to grader, helst under 1,5 grader.

Store CO₂-utgifter

De virksomhetene vi omtaler i denne artikkelen, stammer fra det man kaller kvotepliktig sektor. Bak det byråkratiske uttrykket, ligger det en mye større historie.

Disse bedriftene er en del av et system EU har konstruert for at vi skal kutte utslippene. I dette systemet tilsvarer hvert tonn CO₂ én klimakvote. For hvert tonn CO₂ en bedrift slipper ut, må de ha tilsvarende mengde kvoter. Bedriftene får noen kvoter tildelt, men de får færre hvert år som går. Har de ikke nok kvoter, må de kjøpe dem.

Kvotene omsettes fritt på råvarebørsen i Leipzig.

Slik skal bedriftene tvinges til å slippe ut mindre for hvert år. Samtidig bruker man ikke bare pisken. Bedrifter som ikke bruker opp kvotene de får tildelt, kan selge dem på det åpne markedet. Hvis en bedrift kan selge 10.000 CO₂-kvoter, får de en ekstrainntekt på 8,9 millioner kroner med dagens kvotekurs.

Til nå har EU kuttet 2,2 prosent av disse kvotene hvert år, men som en del av EUs ambisiøse klimaplan vil de øke den årlige reduksjonen til 4,2 prosent. Dette er ikke vedtatt ennå. Konsekvensene vil være at etterspørselen etter kvotene øker, noe som fører til høyere kvotepriser. Når kvoteprisene øker, blir det mer lønnsomt for bedriftene å kutte utslipp.