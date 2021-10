Camilla Stoltenberg og FHI er bekymret for følgene av skolestengning for barn og unge. Og hun ønsker en diskusjon om myndighetene timing av tiltak velkommen. – Dette er politiske beslutninger, og det mener jeg er riktig. Tidvis har FHI ment at nå haster det veldig med å sette i gang tiltak. Andre ganger har vi har pekt på at ut fra en smittevernfaglig analyse av situasjonen er det mulig å gjøre lettelser. Men det vil alltid være en risiko forbundet med å gjøre det. Å få til den riktige balansen har mange land slitt med, også vi i Norge.