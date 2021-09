Menneskerettsdomstolen om to nye barnevernssaker: Norge har ikke krenket retten til familieliv.

Dom falt i to nye barnevernssaker ved Menneskerettsdomstolen i dag. Men EMD fant ikke grunnlag for å dømme Norge for krenkelse av retten til familieliv denne gang.

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) ligger i Strasbourg. Dom falt i to nye, norske barnevernssaker torsdag.

Torsdag formiddag falt to nye dommer ved Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg. Norge ble denne gangen frikjent for å ha krenket retten til familieliv. Klagerne nådde med andre ord ikke frem.

Rett24 var først ute med nyheten om dommene.

De to klagene gjaldt barn som barnevernet hadde overtatt omsorgen for, og som foreldrene ønsker å bli gjenforent med. Klagene gjelder også for lite samvær med barna.

Kom som asylsøkere til Norge - ble fratatt sønnen

Den ene saken gjelder en gutt som nå er 11 år. Han kom sammen med foreldrene som asylsøkere til Norge i 2012. Moren er fra Bulgaria og faren fra Armenia. Asylsøknadene deres ble avslått. De klaget til Utlendingsnemnda. Mens de bodde i asylmottak, fikk barnevernstjenesten bekymringsmelding fra politiet om vold fra faren mot moren mens gutten var til stede.

Barnevernstjenesten fikk også opplyst på asylmottaket at gutten var utsatt for vold og at det var mange konflikter mellom foreldrene. Gutten ble akuttplassert på sperret adresse da han var to og et halvt år. Foreldrene ble ikke gitt rett til samvær. Året etter ble det fattet vedtak om omsorgsovertagelse av ham. Begge foreldrene ble senere frifunnet for vold mot sønnen av tingretten.

Gutten fikk innvilget midlertid oppholdstillatelse fordi han bodde i fosterhjem, mens foreldrene måtte forlate Norge. Foreldrene begjærte siden om tilbakeføring av omsorgen for sønnen, først for fylkesnemnda, og deretter for tingretten. Gutten var da seks og et halvt år gammel.

Tingrettsdommen endte med at tilbakeføring ble avvist, men foreldrene fikk samvær tre dager i året à fire timer. Anker til lagmannsrett og Høyesterett ble avvist. Foreldrene valgte deretter å klage saken inn for EMD for brudd på artikkel 8.

– Nå er gutten 11 år gammel. Begge foreldrene bor sammen i Tyskland, og begge har jobb, forteller deres advokat, Anna Lutina. Hun er overrasket over at domstolen ikke fant at artikkel 8 var krenket.

- De har et meget begrenset og restriktivt samvær, sier hun. - De trenger nå tolk ved samværene for å snakke med gutten sin. Hun vil snakke med klientene sine for å høre om de vil gå videre med saken.

To døtre omsorgsplassert

Den andre saken gjelder to jenter, nå 15 og ni år gamle. For seks år siden ble barna akuttplassert og så omsorgsplassert på grunn av mistanke om vold i hjemmet. Bekymringsmeldingen kom fra skolen, og den eldste hadde fortalt læreren om krangling og vold mellom foreldrene og at hun selv også ble utsatt for vold.

Senere ble det vedtatt omsorgsovertagelse for begge barna.

Moren fikk samvær fire ganger i året, fire timer hver gang - med adgang for barnevernet til å føre tilsyn ved samværenę.

Moren advokat, Morten Engesbak, er veldig overrasket over at domstolen kom frem til at retten til familieliv ikke er krenket i saken. Han vil sette seg inn i dommen før han kommenterer ytterligere.

Fakta Norske barnevernssaker i EMD: I perioden 2015 frem til i dag er det kommunisert 43 barnevernssaker til Norge fra EMD. At saken kommuniseres, betyr at EMD ber staten og klageren om å komme med sine merknader til saken. Det er avsagt dom i 14 av sakene. Det er blitt konstatert krenkelse av retten til familieliv i 11 saker (en sak som står på vent for storkammerbehandling er tatt med her). 2 saker av de 43 som er blitt kommunisert, er blitt avvist.

I tilegg er 5 saker blitt avgjort som åpenbart ugrunnede, og derfor aldri kommunisert. Kilde: Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) Vis mer

Barnevernet justerer seg

Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) har i flere dommer kritisert norsk barnevern.

Kritikken går ut på at barnevernet:

Oppgir målet om gjenforening av barn og foreldre for tidlig

Begrunner og dokumenterer vedtak for dårlig

Gjør for lite for å få opprettholde kontakt mellom foreldre og barn

Mye tyder på at er praksis i barnevernet i ferd med å justeres for å følge opp EMD-dommene, med større fokus på målet om gjenforening.

Det er også flere barn som blir gjenforent med foreldre nå enn før.

Det viser tall Aftenposten har innhentet fra Sentralenheten for fylkesnemndene.