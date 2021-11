Aftenposten har fått ny forside. Slik møter vi brukernes behov.

Våre leseres forventninger til en moderne nyhetstjeneste er høyere enn noen gang. Vi må tenke helt nytt om hvordan Aftenpostens forside er satt sammen.

8. nov. 2021 11:20 Sist oppdatert 8 minutter siden

I Aftenposten har vi i løpet av denne høsten jobbet med en rekke endringer på forsiden. Disse er basert på flere observasjoner om hvordan vår rolle i folks hverdag har endret seg.

For mye informasjon: Vi vet at dere som lesere opplever en uendelig strøm av informasjon, der problemet ikke lenger er å få tilgang på nyheter, men snarere å finne ut av hva som er verdt å bruke tiden sin på. I en sånn verden er Aftenpostens rolle ikke bare å fortelle hva som skjer, men vel så mye å vise hva som er viktigst, samtidig som vi gir unike perspektiver, innsikt, og forklaring av nyhetsbildet.

Et hav av engasjerende tjenester: Vi går alle rundt med apper i lomma som leverer et så engasjerende produkt at vi knapt klarer å legge dem fra oss. Om Aftenposten skal kunne konkurrere med disse tjenestene, og fortsatt være en del av folks digitale vaner, så må vi senke terskelen for å komme innom oss og sørge for at hvert eneste besøk oppleves både enkelt og verdifullt.

Et ønske om å bruke tiden fornuftig: Samtidig som mange av oss bruker stadig mer tid foran ulike skjermer så vet vi at mange ønsker å begrense skjermtiden sin. I en sånn verden er det ekstremt viktig at Aftenposten respekterer folks tid, og gjør det lett å få med seg det viktigste. Et abonnement hos oss må ikke bli kilde til dårlig samvittighet fordi du føler du burde ha lest mer. Isteden må vi legge til rette for at alle har ulike moduser, slik at nyhetslesing og lytting kan skje når du som bruker har tid og anledning.

Allerede nå vil du som bruker kunne oppleve en kombinasjon av elementer på forsiden både på mobil og desktop som forsøker å svare på disse observasjonene.

Vi tydeliggjør hva som er viktigst

Den nye forsiden hjelper deg å få oversikt ved å vise et enda tydeligere utvalg av dagens viktigste og beste saker i toppen. I nyhetsstudio får du alltid det siste fra nyhetsbildet.

Mer enn overskrifter

Hver dag forklarer vi et utvalg av saker på forsiden i et nytt og konsist format, slik at du selv kan velge om du vil klikke deg inn og lese hele artikkelen eller lese kortversjonen uten å forlate forsiden. Sammendragene hjelper deg å forstå hvorfor ting skjer og hvordan de henger sammen, uansett hvor mye tid du har og hvor mye du har lest fra før.

Daglige oppsummeringer

Vi oppsummerer nyhetsbildet daglig på alle flater, slik at du får med deg hovedsakene på en enkel måte. Klikk deg inn på linkene for å gå i dybden på sakene som interesserer deg mest.

De beste dybdesakene du ikke har lest.

Mange brukere opplever å gå glipp av den beste journalistikken fordi den forsvinner i mylderet. Den nye forsiden synliggjør derfor i større grad kvalitetsjournalistikk du ennå ikke har lest, og skaper helgefølelsen ved å gi mer plass til A-Magasinet på lørdag og søndag.

Et nytt design med tydeligere gruppering av innhold

Mens det på papir er lett for leseren å forstår forskjellen på en gravesak, et portrett og en kommentar, har det vært krevende å vise denne forskjellen digitalt. Et nytt design for alle innholdstyper gjør det enklere å finne frem og raskt forstå hva en sak handler om og hvor viktig den er. I tillegg samler vi artikler om samme tema på forsiden slik at du raskere forstår konteksten til enkeltsaker, og lettere finner frem i et sakskompleks.

Dette er noen av de viktigste endringene vi allerede har lansert, men vi er på ingen måte ferdig. Vi kommer til å fortsette arbeidet med forsiden basert på observasjoner og innspill fra dere som bruker Aftenposten. Har du tilbakemeldinger allerede nå? Del dem med oss her.