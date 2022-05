Norges nye overvåkingsfly har ikke vært i luften. Det første kom i februar.

Snart tre måneder etter at Norges første nye overvåkingsfly landet på Evenes står det stadig på bakken. Forsvaret skylder ikke på andre enn seg selv.

I USA er P-8 i nøyaktig samme utgave som i Norge i fullt bruk. Det har de vært i årevis. Dette bildet er tatt på basen ved Jacksonville i Florida der norske piloter og støttepersonell får opplæring på Norges nye overvåkingsfly. I Norge har tilsvarende fly stått på bakken i flere måneder.

18. mai 2022 18:45 Sist oppdatert nå nettopp

Først landet «Viking». Det var 24. februar. En drøy måned senere landet «Ulabrand». De er Norges nye overvåkingsfly av typen P-8 Poseidon. Ett til kommer i juni. I løpet av neste år skal Norge ha fem splitter nye fly.

I mange år har P-3 Orion vært Norges overvåkingsfly til havs. De har svevet over Norskehavet og Barentshavet. Deres viktigste oppdrag har vært å jakte på russiske ubåter. For Norge og Nato er det avgjørende å kunne følge ubåtene fra de seiler ut fra den russiske nordflåtens baser ved Kola.

Etter planen skal Poseidon-flyene overta Orions oppgaver i løpet av neste år. Deres evne til ubåtjakt beskrives som eksepsjonell sammenlignet med de gamle.

Men nå risikerer tidsplanen å ryke. Hverken «Viking» eller «Ulabrand» har vært i luften etter at de ankom Norge.

Det var slett ikke planen, fastslår generalmajor Rolf Folland i Luftforsvaret overfor avisen Fremover.

Avisen var først ute med å omtale denne saken.

Overvåkingsflyet P-8 Poseidon ser til forveksling ut som passasjerflyet Boeing 737–800. Den militære utgaven har litt tykkere skall og litt lengre vinger.

Her er årsaken til skandalen

Kort oppsummert er dette årsaken til P-8-krisen:

Luftforsvaret er klare til å bruke flyene. Men de holdes tilbake av Forsvarsmateriell, som kjøper inn og forvalter utstyr til Forsvaret.

Det er spesielt utstyr til vedlikehold av flyene som mangler. Blant annet petroleum, oljer og smøremidler.

Før Forsvarets logistikkorganisasjon kan bestille disse produktene må Forsvarsmateriell godkjenne dem. Det er de ikke i mål med.

Som følge av forsinkelsen må flere av P-8-pilotene gjennom en ekstra runde i simulator. «Viking» og «Ulabrand» må også flys av testflyvere før pilotene kan ta dem i bruk.

Dessuten forklarer Forsvarsmateriell at de har flere store saker på sitt bord som gjør at de er under press. Blant annet stjeler skandalehelikopteret NH90 mye kapasitet. Aftenposten har skrevet mye om de 14 helikoptrene som ble bestilt i 2001. I 2022 er det fortsatt uklart når, og om, de kan brukes som planlagt på Sjøforsvarets fregatter, og på kystvaktskip.

I april besøkte Aftenposten basen i USA der de norske besetningene trenes opp. Her brukes P-8 daglig.

Ti norske besetninger læres opp på P-8 i Florida. To som lærer seg å lytte etter ubåter er Espen Sollid og Lars Johansen, begge fra Tromsø.

– Produktene var ikke å få kjøpt

Overfor Fremover, forklarer brigader Jarle Nergård i Forsvarsmateriell problemet med vedlikeholdsmateriellet slik:

– Listene fra US Navy (som flyr P-8 i USA) viste seg å inneholde spesielle militære produkter. Det gjaldt alt fra smøreolje til pussekluter. All dokumentasjon til flyet var basert på bruken av disse. Produktene var ikke å få kjøpt på det sivile markedet i Europa.

– Derfor har vi måttet jobbe oss gjennom all dokumentasjonen for P-8, finne tilsvarende sivile produkter og bekrefte at disse kan brukes – og hvordan. Deretter har vi måtte oppdatere vedlikeholdsmanualene og få dem godkjent. Så må vi bestille produktene, sier Nergård.

Aftenposten ba onsdag ettermiddag om intervjuer med Nergård og Rolf Folland. Avisen oversendte en rekke spørsmål. Begge ba om mer tid før de kunne svare på de fleste av spørsmålene.

Ett spørsmål var Nergård i Forsvarsmateriell likevel villig til å svare på onsdag:

Hvordan kan man kjøpe fly til mange milliarder kroner uten å vite akkurat hva som skal til for å vedlikeholde dem?

– Har tatt mer tid enn forventet

– Det står ikke på teknisk kunnskap, skriver Jarle Nergård i en e-post til Aftenposten.

– Vi har ingeniører og teknikere både i Forsvarsmateriell og Forsvaret som har jobbet fulltid med P-8 i en årrekke. Men som i ethvert prosjekt av denne størrelsen så er det utrolig mange ulike leveranser som skal på plass. Det vil alltid dukke opp utfordringer underveis, skriver Nergård.

– Sammen med kollegene våre i Forsvaret har vi klart å løse det meste av det som har dukket opp med P-8. Men akkurat utfordringene rundt vedlikeholdsproduktene har vist seg å ta mer tid enn forventet. Dette er fly som skal tjene Forsvaret i mange år fremover. Og selv om det er uheldig at vi må utsette oppstart av treningen noe, så handler dette til syvende og sist om flysikkerhet. Den vil alltid komme først, skriver Nergård.