Drapssiktede dømt en rekke ganger

Mannen i 50-årene som er siktet for drapet på Birgitte Tengs og mistenkt for å ha drept Tina Jørgensen, er dømt flere ganger i retten for kriminelle forhold.

NTB

Nå nettopp

I en oversikt fra VG har over andre domfellelser om den nå drapssiktede mannen går det fram at han tidligere dømt en rekke ganger, og helt tilbake til 1990-tallet.

På 1990-tallet ble han blant annet dømt for kroppskrenkelse, vold mot offentlig tjenestemann og utuktig atferd. Han er også flere ganger dømt for å ha stjålet kvinneklær og særlig kvinnesko.

I en dom fra 2005 ble mannen dømt til sju måneder fengsel for grovt innbrudd og tyveri fra flere kvinner. Han skal stjålet diverse klær og sko fra kvinnene. I retten forklarte mannen at han i perioder hadde vært ensom.

Ifølge dommen skal mannen ha forklart i retten at han fikk en slags seksuell tenning av å tilegne seg klær og sko fra kvinner.