Reiseregninger, etterlønninger og pendlerboliger: Dette er de siste års avsløringer om politikernes bruk av penger og goder

Siden 2017 har fremtrende politikere levert falske reiseregninger, mottatt dobbel etterlønn, bevilget seg store festbudsjetter på fellesskapets regning - og vært bostedsregistrert på gutterommet. De mange sakene bidrar til politikerforakt, mener forsker.

Stortinget og regjeringsapparatet har de siste fire årene vært rystet av flere kontroverser og skandaler knyttet til politikernes økonomiske disposisjoner.

6. sep. 2021 22:29 Sist oppdatert nå nettopp

Neste uke skal stortingsrepresentantene for de neste fire årene velges. De foregående fire har vært preget av en lang rekke saker der landets fremste tillitsvalgte har brukt eller brutt regelverk for egen vinning.

– Det har vært mye. Særlig med tanke på at det tradisjonelt har vært relativt få skandaler i norsk politikk sammenlignet med en del andre land, sier postdoktor Peter Egge Langsæther ved Universitetet i Oslo. Han forsker blant annet på ulike aspekter ved politisk adferd.

Søndag avslørte Aftenposten at Kjell Ingolf Ropstad (KrF) ikke meldte flytting fra barndomshjemmet sitt i Agder før i fjor. Slik har barne- og likestillingsministeren sikret seg gratis leilighet i Oslo i ti år, til tross for at han har eid en halv tomannsbolig en drøy halvtime unna hovedstaden.

Svindlet til seg 450.000 kroner gjennom falske reiseregninger

Før vi fortsetter: Det er selvfølgelig juridisk forskjell på å tøye regelverket og å bryte loven. Det meste tyder foreløpig på at det Ropstad har gjort, har vært innenfor Stortingets regelverk.

Det var det også da tidligere Fpu-leder Himanshu Gulati fikk gratis stortingsleilighet i Oslo, til tross for at han allerede eide fire leiligheter i hovedstaden og én på Jessheim.

Men til tross for handlinger som strengt tatt ikke er ulovlige, mener Langsæther at tilfeller som Ropstad-saken svekker tilliten til politikerne.

Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Mazyar Keshvari svindlet til seg 450.000 kroner fra Stortinget ved å levere falske reiseregninger

– Det er greit nok at det ikke er brutt noen lover. Men når noen aktivt håver inn penger på en måte som ikke ser bra ut fra utsiden, bidrar det til politikerforakt. Og jo flere saker det blir, jo større problem blir det, sier Langsæther.

I 2018 og 2019 avslørte Aftenposten hvordan både tidligere Frp-politiker Mazyar Keshvari og Ap-politiker Hege Haukeland Liadal hadde levert fiktive reiseregninger til Stortinget. Keshvari ble dømt til 11 måneders fengsel for å ha svindlet til seg 450.000 kroner fra statskassen. Saken mot Liadal skal opp i Oslo tingrett i november.

Keshvari har beklaget saken offentlig. Liadal har avvist å ha levert falske reiseregninger med vilje, og mener saken skyldes feil og misforståelser.

Også ni andre stortingsrepresentanter hadde krevd og fått utbetalt for mye penger, viste Aftenpostens gjennomgang av reiseregningene.

Millioner i etterlønninger

Flere oppslag om etterlønninger til avgåtte politikere har også skapt kontrovers.

I februar 2020 gikk fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) av. Det skjedde etter en rekke avsløringer om etterlønn og rot med styreverv. Snøballen begynte å rulle da Dagbladet avslørte at Sivertsen hadde mottatt etterlønn som ordfører samtidig som han fikk lønnn som statssekretær.

Geir Inge Sivertsen (H) fikk en kort karriere som fiskeriminister.

I fjor skrev Aftenposten at avgåtte statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere fikk over 20 millioner i etterlønn mellom 2014 og 2019.

Flere politikere fikk også utbetalt ekstra etterlønn fordi de hadde opprettet selskaper som skapte interessekonflikt med deres tidligere roller. Det medførte at de fikk utbetalt karantenelønn. Enkelte av selskapene som ble opprettet hadde vært helt uvirksomme, ifølge vår gjennomgang.

Etterlønnsmillionene har også blitt delt ut til regjeringspolitikere som har hatt en annen jobb å gå til, skrev Dagens Næringsliv i august.

Avisen skrev mandag at tidligere Frp-politiker Jan Arild Ellingsen fortalte Stortinget at han var arbeidsløs etter å ha gått av som stortingsrepresentant i 2017. I virkeligheten drev Ellingsen sitt eget rådgivningsselskap. Det ga ham 800.000 kroner i etterlønn.

Ellingsen svarer ikke på spørsmål fra avisen, men sier at han har rapportert alt som er nødvendig til Stortinget.

Spandable festkomiteer på din regning

Det har også vakt oppsikt når stortingspolitikerne skal kaste jakken og slå seg løs.

I 2018 brukte Frps stortingsgruppe hele 26.900 kroner pr. person i velferdsutgifter, Stortingets formelle ord på festlige, sosiale aktiviteter uten faglig innhold. Frps stortingsgruppe brukte med det 57 ganger mer enn andre statsansatte får bruke. Høyres stortingsgruppe festet samme år for over 13.500 pr. person, og var det nest mest spandable partiet. Stortingsgruppen til KrF kom på tredjeplass, med 4416 kroner pr. hode.

Til sammenligning måtte de fleste av landets sykepleiere betale julebordene sine selv, ifølge Norsk Sykepleierforbund.

Skattebetalerne måtte også spleise med Venstre for 50-årslaget til partiets daværende nestleder Ola Elvestuen i 2018. Regningen ble på snaut 22.000 kroner.

Kort tid etter ble det kjent at tre stortingspolitikere fra Arbeiderpartiet brukte Stortingets bonuspoeng på private flyreiser, uten å ha skattet for det. Det ble også kjent at stortingspolitikere ikke hadde spart på luksusen på lengre jobbreiser.

NRK skrev også om hvordan Frp-representant Helge André Njåstad ved flere anledninger fikk Stortinget til å dekke turer der familiemedlemmer var med, ved å ha korte jobbmøter. Njåstad sa selv at han ikke hadde brutt Stortingets regelverk.

Stor kontrast

Postdoktor Langsæther er også klar på at det er ulik alvorlighetsgrad blant de tallrike medieoppslagene de siste fire årene.

– Det tror jeg også folk får med seg, sier han.

Men folk får også med seg når politikernes i enkelte tilfeller tvilsomme bruk av penger og goder får en sterk kontrast. Som for eksempel da det mandag, samme dag som Ropstad-sakene dominerte avisspaltene, ble kjent at 36 saker i trygdeskandalen blir gjenåpnet.

– Det fremstår styggere når disse sakene kommer så tett opp mot det motsatte. Da ser det ut som om systemet går hardere etter folk uten de samme privilegiene som politikere, sier Langsæther.

I trygdeskandalen er 7177 mennesker rammet fordi Nav mente de brøt loven, mens det egentlig var Nav som tolket et EØS-regelverk feil.

– Det fremstår enda mer som at man har ulike standarder for ulike grupper, sier Langsæther.