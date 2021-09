Anke i Tengs-fengsling oversendes lagmannsretten fredag

Sør-Rogaland tingrett fengslet fredag for en uke siden mannen i 50-årene som er siktet for å ha drept Birgitte Tengs. Fredag vil anken av fengslingen oversendes lagmannsretten for en ny behandling.

Først ut i neste uke vil lagmannsretten avgjøre om 50-åringen som er siktet for å ha drept Birgitte Tengs, skal løslates fra varetekt.

NTB

11 minutter siden

Den 50 år gamle mannen ble forrige fredag varetektsfengslet i fire uker av Sør-Rogaland tingrett. Han nekter straffskyld etter siktelsen og han anket beslutningen om varetekt til Gulating lagmannsrett. Den siktedes forsvarer leverte onsdag ettermiddag sitt støtteskriv til anken og torsdag fulgte påtalemyndigheten opp med sitt tilsvar.

Sør-Rogaland tingrett opplyser til NTB at ankedokumentene vil bli oversendt lagmannsretten i løpet av dagen fredag.

– Dette er en omfattende sak, og det har gått med noe mer tid enn vanlig til å skrive støtteskrivene til anken. En avgjørelse fra lagmannsretten kommer nok ikke før over helgen, men om det blir mandag, tirsdag eller onsdag er det ikke mulig å svare på nå, sier advokat Stian Trones Bråstein, som er en av den siktedes to forsvarere.

Han forklarer at domstolen får en fengslingsanke som har flere dokumenter knyttet til seg enn hva som er vanlig i mange straffesaker. Nå må lagmannsretten sette seg inn i og selv danne seg en oppfatning av politiets grunnlag for å sikte 50-åringen for drapet på Birgitte Tengs for 26 år siden.

Selv om politiet også mistenker 50-åringen for å ha drept Tina Jørgensen i 2000, er ikke denne saken en del av grunnlaget for fengsling.

Den siktede mannen begjærer seg løslatt fra varetekt.

– Først og fremst begrunner han dette med at han mener politiet ikke har tatt rett mann. Han mener det ikke er skjellig grunn til mistanke mot ham, og at bevisene bør vurderes annerledes. Dernest mener han uansett at det ikke er noen grunn til å frykte at han skal forspille bevis i en så gammel sak, sier Bråstein.