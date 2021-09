Fant sprekker i de nye flytogene: Har fortsatt ikke fått en forklaring

3. juni 2021. Stolte representanter for Flytoget er med på markeringen av at selskapet har mottatt fire nye togsett. I alt har Flytoget bestilt åtte slike togsett fra den spanske produsenten CAF. Ingen av dem er i dag i bruk.

I tre måneder har Flytogets nye togsett stått i ro. Fortsatt har ikke selskapet fått noen forklaring på hvordan det kunne være sprekker i togenes understell.

22. sep. 2021 17:42 Sist oppdatert nå nettopp

Det gikk under radaren for de fleste i juni. Med strenge koronarestriksjoner og buss for tog fikk Flytogets anskaffelse av fire nye tog liten oppmerksomhet.

Oppmerksomheten var tilsvarende liten da de nye, spanske togene ganske raskt ble satt på sidelinjen. Flytoget hadde rukket å sette bare ett av dem i vanlig trafikk da det var tid for en første rutinemessige kontroll av togsettet.

Norske Mantena oppdaget da sprekker i understellet på toget. Flytoget valgte umiddelbart å ta togsettet ut av trafikk og la de andre tre nye togsettene bli stående i ro.

Det har de gjort siden.

Næringsminister Iselin Nybø (V) og samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) prøver de nye flytogsettene. At Nybø var med på første tur i juni skyldes at Flytoget eies av Næringsdepartementet.

Pris for togene: 1,3 mrd. kroner

Tre måneder etter at sprekkene ble oppdaget, har ledelsen i Flytoget ikke fått noen forklaring på hva de skyldes. Produsenten CAF har for tiden åtte medarbeidere i Norge som bistår med å finne en forklaring. Flere står klare til å reise til Norge ved behov.

Det pågår ingen reparasjon av settene, bare undersøkelser i regi av CAF, opplyser kommunikasjonssjef Ida Marie Fottland i Flytoget til Aftenposten.

Inntil videre er planen at en fullgod forklaring skal foreligge før jul. Fottland sier at selskapet i dag ikke vet hvor dramatisk funnet av sprekken i understellet er.

I alt har Flytoget bestilt åtte nye togsett fra CAF. Samlet koster de nær 1,3 mrd. kroner.

Ifølge Fottland er det først neste sommer at selskapet kan få problemer med mangel på togsett. Da antas trafikken å ha tatt seg opp igjen etter koronapandemien.

Men det var ikke slik Flytoget hadde sett for seg høsten 2021.

Les også Ruter taper millioner fordi de ikke kan holde tilbake snikere

– Passasjerene var ikke i fare

«Vi hadde gledet oss enormt til å ønske passasjerene velkommen om bord. Dessverre vi det ta lengre tid enn planlagt,» skrev selskapet i en pressemelding 24. juni.

Flytoget understreker at parkeringen av tog er gjort av sikkerhetshensyn. Feilen som er oppdaget, er ifølge selskapet ikke av en slik art at den kunne satt passasjerer eller togpersonalet i noen form for fare.

Selve feilen beskrives av Flytoget som «sprekker i bjelken som forbinder boggi med vognkasse (kupé og førerhus).

– Vår første prioritet er alltid sikkerhet. Ettersom togtypen er ny for oss og vi kun har gjort en foreløpig overtagelse valgte vi å ta togene ut av ordinær trafikk. Dette i påvente av svar fra CAF, sier Ida Marie Fottland til Aftenposten.

– Hva kan dere si om når togene igjen kan tas i bruk?

– Svaret er at det vet vi ikke nå.

– Dere har ikke fått noen forklaring på feilen?

– Ikke en håndfast forklaring.

– Hvordan reagerte dere på at en feil som dette ble oppdaget?

– At det oppdages feil på nye tog, er ikke helt uvanlig.

– Men nå kan det gå et halvt år før dere får brukt de nye togene?

– Ja. Det er litt hell i uhell at det fortsatt ikke er så mange reisende. Det viktige er at vi får gravd ordentlig i hva som er årsaken til feilen.

Slik ser de nye flytogene ut forfra.

– Hvordan tolker dere beskjeden om at det ikke pågår noen reparasjoner, men at det kan gå frem til jul før dere får svar?

– Vi opplever at CAF går grundig til verks. Dette er et stort selskap som leverer tog til flere land. Nye togsett er gjennom omfattende testing.

– Dere sier at saken ikke får noen konsekvenser nå. Men dere skulle vel helst sett at togsettene var satt i trafikk?

– Hvis trafikken hadde vært normal, ville det vært problematisk. Nå viser våre beregninger at kapasitet ikke blir et problem før neste sommer.

– Er dette utvilsom et garantiforhold, en reklamasjonssak?

– Flytoget oppfatter at dette er CAF sitt ansvar.

– Må CAF betale en form for bot så lenge togene ikke kan settes i trafikk?

– Hva kontrakten sier om dette kan vi ikke gå inn på.

CAF opplyser i en e-post til Aftenposten at de analyserer problemet og jobber for å løse saken i tett dialog med Flytoget.

– Jeg beklager at jeg ikke kan gi deg tekniske detaljer. Vi håper å løse problemet tilfredsstillende så snart som mulig, skriver Iñaki Escrig i CAF.

Sprekker i akslinger ga knekk

Norge og flere andre land har en lang tradisjon med å oppdage feil på nye togsett.

I Norge huskes gjerne NSBs kjøp av nye tog av typen Signatur ved årtusenskiftet ekstra godt.

På ett av togsettene skjedde det et brudd på en av akslingene, da toget beveget seg i rundt 40 km/t ved Nelaug stasjon på Sørlandsbanen.

Problemer med sprekker på akslingene viste seg å omfatte flere togsett. Et arbeid ble derfor igangsatt for å skifte akslinger både på Signatur og flytogene, som var tog av samme type.

Samtidig ble farten på Sørlandsbanen satt ned, etter at den var satt opp som følge av kjøpet av Signatur-settene.