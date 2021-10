Kongsberg-drapene: Politiet søker person som ble skutt etter med pil og bue

Politiinspektør Per Thomas Omholt holdt pressekonferanse om Kongsberg-drapene torsdag.

Politiet kom med nye detaljer om drapene i Kongsberg. Nå leter politiet etter en person som ble skutt etter med piler på Nytorget.

21. okt. 2021 13:36 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

– Vi vet nå at siktede forlater sin bolig som er kort vei unna Coop. På vei til Coop skyter han flere piler mot flere personer. Dette var før politiet blir varslet, sier politiinspektør Per Thomas Omholt under pressekonferansen i Kongsberg.

Han vil ikke si mer om politiaksjonen, men bekrefter at pågripelsen skjedde i en bakgård i Hyttegata 18.

Skjøt mot politiet

Fem ble drept, og tre ble skadet på Kongsberg onsdag kveld i forrige uke. Politiet pågrep 37 år gamle Espen Andersen Bråthen etter drapene i sentrum av byen. Mannen var bosatt i byen.

Fra tidligere er det kjent at politiet fikk melding om hendelsen da Bråthen skal ha truet og skutt mot folk med pil og bue i en Coop Extra-butikk i Kongsberg klokken 18.12 den 13. oktober.

Deretter tok han seg ut av butikken og drepte fem mennesker med stikkvåpen. De fleste ble drept i sine egne hjem, opplyste politiet torsdag.

Bråthen har innrømmet at han sto bak drapene og angrepene med pil og bue. Han er varetektsfengslet.

Politiet opplyser nå at den siktede skjøt flere piler mot politiet inne på butikken før han forlot butikken via en rømningsvei.

Politiet sier de har gode videoer av det som skjedde på butikken. De etterlyser nå en av personene som er skutt etter med pil og bue på Nytorget. Politiet ønsker å komme i kontakt med denne personen.

– Vi håper personen tar kontakt med politiet så raskt som mulig, sier Omholt.

Politiet fotografert under undersøkelser i sentrum av Kongsberg samme dag som drapene fant sted.

Politiet har tatt blod- og urinprøver av den siktede. På dette tidspunktet ønsker ikke politiet å si hva resultatet av disse prøvene er.

Politiet sier de nå har avhørt siktede senest torsdag. De skal etter planen holde flere korte avhør.

– Han forklarer seg i detalj, sier Omholt.

Tidligere dommer

Politiet opplyser at hypotesen om at konvertering til islam skal ha spilt inn er svekket. Men de undersøker det videre på grunn av de alvorlige kriminelle handlingene.

De etterforsker nå hvordan siktede har skaffet seg våpnene. De har sterke hypoteser. Men det gjenstår vitneforklaringer.

De har også tatt blod og urinprøve, samt hårprøve av siktede. Det skal avdekke om han har ruset seg. De vil ikke gå ut med resultatet av prøvene ennå.

Omholt sier de nå også etterforsker tidligere forhold han har mot seg. Politiet opplyser at Bråthen har to tidligere domfellelser mot seg en stund tilbake i tid. Det er snakk om slutten av 90-tallet og rundt 2012. Han fikk betinget fengsel i disse dommene. Han har også fått noen påtalemessige reaksjoner.

– Vi ønsker ikke at de skal omtales i pressen. Vi skal nå avhøre vitner som har vært i kontakt med han de siste ti årene. Hvis de leser eller får høre om at han har vært ruset en periode så kan det prege en forklaring, sier Omholt.

Da de holdt forrige pressekonferanse mandag hadde de avhørt 60 vitner. Det var da snakk om et tosifret antall fornærmede i saken. Nå har de pratet med totalt 200 personer

Politiet bekrefter nå følgende om hendelsesforløpet: