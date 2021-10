Moskéleder i Kongsberg: – Plutselig kom han og sa: «jeg er muslim»

Styreleder Oussama Tlili i Kongsberg Islamsk kultursenter husker den drapssiktede godt, selv om han ikke var mange ganger i moskeen.

KONGSBERG (Aftenposten): Byens eneste moské ble oppsøkt av Espen Andersen Bråthen (37), som er siktet for drapene i Kongsberg. Konvertitten kom noen få ganger, for cirka fem år siden.

I går 23:25

Den snauklippede mannen kom til moskeen i Kongsberg rundt 2016. Han fortalte at han hadde hatt en åpenbaring. Styreleder Oussama Tlili husker dette godt fordi det ikke er ofte de får besøk av konvertitter eller muslimer med skandinavisk utseende – eller folk som forteller om åpenbaringer.

– Jeg husker ham. Han gjorde inntrykk, sier Tlili til Aftenposten.

– Han sa at han hadde fått en åpenbaring, en beskjed fra oven som han ville formidle til hele verden.

Men moskeen oppfattet ham ikke som truende eller farlig. De så ingen grunn til å varsle politiet.

– Jeg husker ikke akkurat hva han sa, men det var uskyldig. Jeg tenkte at det var en person som trenger hjelp.

Nå er den samme mannen siktet for å ha drept fem og skadet minst tre personer i Kongsberg onsdag kveld. Med bil og bue og andre våpen angrep Espen Andersen Bråthen (37) folk på flere ulike steder i byen.

Fakta Espen Andersen Bråthen (37) Dansk statsborger. Han er født i Norge og har bodd i Kongsberg i stort sett hele sitt voksne liv. Han ble i 2012 dømt til 60 dagers betinget fengsel for innbrudd og besittelse og bruk av hasj. Siktet for drapene i Kongsberg onsdag kveld. Vis mer

Politiet kjente til gjerningspersonen fra før og har mottatt flere bekymringsmeldinger, senest i 2020. Da ble han også ilagt besøksforbud mot foreldrene fordi han hadde opptrådt truende mot dem.

Publiserte video

Ifølge politiet er Bråthen konvertitt til islam. Aftenposten har fått tilgang til videoer fra en nedlagt Facebook-profil der han, under et annet navn, sier:

«Hei. Jeg er en budbringer. Jeg kommer med en advarsel. Er det virkelig det her det dere vil? Og til alle som har lyst til å gjøre opp for seg selv, så er tiden inne. Bær vitne til at jeg er muslim.»

Espen Andersen Bråthen (37) er siktet for å ha drept fem og skadet tre personer i Kongsberg onsdag kveld. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener drapene fremstår som en terrorhandling.

Videoen er fra 2017.

Året før besøkte han Kongsberg Islamsk kultursenter for første gang, ifølge moskélederen.

Kongsbergs eneste moské har cirka 360 medlemmer fra en rekke land.

Siktede kom til moskeen tre–fire ganger. Men det var for cirka fem år siden. Etter det har de ikke sett noe til ham.

Onsdag kveld stengte moskeen fordi situasjonen var så uavklart, men torsdag ble dørene åpnet igjen.

– Våre tanker går til de pårørende og berørte. Vi er alle sterkt påvirket av det tragiske som har skjedd. Vi er en del av Kongsberg, og vi vil gjerne bidra med det vi kan, sier Tlili.

Imam: Ekstreme krefter nærer hverandre

En annen imam som er preget av hendelsene i Kongsberg, er Senaid Kobilica. Han er styreleder i paraplyorganisasjonen Muslimsk Dialognettverk (MDN).

I et intervju med Aftenposten nylig advarte han mot et nytt terrorangrep i Norge.

Samtidig som drapsmannen gikk rundt i Kongsbergs gater onsdag kveld, deltok Kobilica på et arrangement om toleranse og et inkluderende samfunn i Vestfossen to mil unna. Etter møtet, ved 20-tiden, så han meldinger fra venner på telefonen sin:

«Har du fått med deg hva som skjer i Kongsberg?» og «Vet du hvem står bak?»

– Jeg fikk den samme følelse av usikkerhet som etter terrorangrepene 22. juli og 10. august. Hvem kan stå bak? Hva hvis det er en muslim? Eller en høyreekstrem?

– Uansett hvor mye vi jobber for å motvirke og bekjempe radikale holdninger, ser vi at ekstreme krefter nærer hverandre. Slike hendelser er tragiske for oss, for våre barn og våre samfunn. Drap av uskyldige, uansett om det er terror eller noe annet, skaper usikkerhet og utrygghet.

– Hvordan reagerte du på at siktede er konvertitt til islam?

– Jeg ble veldig sint. Man regner med at når noen konverterer til islam, så får de med seg hovedbudskapet i islam, at livet er hellig, at det å drepe et menneske er som å drepe hele menneskeheten.

Senaid Kobilica er styreleder i paraplyorganisasjonen Muslimsk Dialog Nettverk (MDN) og hovedimam i den bosniske moskeen.

Imamen: Manglende kunnskap hovedfiende

– Feil tolkninger og manglende kunnskap er en av våre hovedfiender. Vi har kjempestore problemer med folk som ikke forstår budskapet på riktig måte, som tar tekster ut av kontekst og bruker det for sine gale formål.

Kobilica er nysgjerrig på siktedes bakgrunn. Han sier at tragedien i Kongsberg ikke bare handler om radikalisering, men også om frustrasjon, desperat liv og håpløshet.

– Hvor har han vært de siste fire–fem årene? Det er flere ting man lurer på. Men nå går våre tanker og bønner til alle pårørende, berørte og hele Kongsberg. Vi må analysere hva som har skjedd. Har helsevesenet, politiet og religiøse ledere gjort nok? Vi har alle en jobb å gjøre her.