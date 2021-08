UD ber nordmenn i Afghanistan forlate landet

Utenriksdepartementet (UD) oppfordrer alle norske statsborgere til å forlate Afghanistan, der Taliban er på fremmarsj etter Natos tilbaketrekking.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide er bekymret for situasjonen i Afghanistan.

NTB

Nå nettopp

– Vi har allerede et reiseråd til Afghanistan som er veldig tydelig: at vi fraråder alle reiser til Afghanistan. I dag kommer Utenriksdepartementet til å forsterke det rådet, sånn at vi også oppfordrer norske borgere i Afghanistan til å forlate landet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide til TV 2.

Taliban erobrer stadig nye distrikter, og det er stor uro i landet. Tirsdag kostet et bombeangrep i Kabul åtte mennesker livet. Taliban har tatt på seg ansvaret for angrepet, som var rettet mot forsvarsministeren.

Søreide sier at Talibans frammarsj ikke er overraskende, men at det har skjedd raskere og i større omfang enn ventet.

– Det er en dramatisk situasjon fordi mange drives på flukt, både internt i Afghanistan og over landegrenser, sier Søreide.