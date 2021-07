Tre av ti pasienter som får hjertestans på sykehus, overlever. Men forskjellene mellom sykehusene er store.

Det er store forskjeller mellom sykehusene i hvor mange hjertestans-pasienter som reddes. – Noen steder ser det ut til at innsatsen kan være for dårlig, mener lederen av Hjertestansregisteret, Ingvild Tjelmeland.

På Akuttmottaket på Ullevål sykehus OUS står hjertestarteren klar. I fjor ble 45 prosent av pasientene som fikk hjertestans på OUS, reddet. Her simuleres bruk av hjertestarteren på seksjonsleder Jens Holmberg. Foto: Ketil Blom Haugstulen

8 minutter siden

Over 900 personer får hvert år hjertestans mens de er på et sykehus. Som regel er er det innlagte pasienter, en sjelden gang ansatte eller pårørende.

Noen er på sykehuset for å få en ukomplisert, planlagt operasjon. Andre er akuttinnlagt med alvorlig sykdom. Felles for dem er at hjertet slutter å slå, av ulike årsaker. Pasienten er død og må gjenopplives.