Mann i 20-årene siktet for drap og en annen voldshendelse i Skien

– Politiet i Telemark pågrep mandag kveld en mann i 20-årene i Skien, sier politiadvokat Trine Henriksen til Aftenposten.

Den pågrepne er siktet både for drapet på Andre Vollen i Odins gate i Skien lørdag kveld, og en annen voldshendelse i samme gate fredag.

– Ut fra etterforskningen mener politiet at det er sannsynlig at det var siktede som drepte Andre Vollen i Skien lørdag kveld, og at det er sannsynlig at han har utøvd vold mot en annen mann fredag 7. juli, sier Henriksen.

Politiadvokaten ønsker ikke å si noe så mye om den pågrepne, bortsett fra at han er fra Skien, men ikke er bosatt i Odins gate.

Kjente avdøde fra før

– Siktede og avdøde kjente til hverandre fra tidligere, uten at jeg kan si noe nærmere om relasjonen. Pågrepne er godt kjent av politiet fra tidligere straffesaker.

Det var to personer som fant Andre Vollen død i en leilighet i en kommunal blokk i Odins gate i Skien lørdag. De meldte fra til politiet klokken 21.19. Politiet undersøkte funnstedet samme kveld og snakket med naboer i området.

Fredag kveld ble en mann i 50-årene funnet med alvorlige hodeskader i en annen leilighet i samme gate. Han var ikke livstruende skadet.

Søndag ettermiddag holdt ordføreren i Skien, Hedda Foss Five, en pressekonferanse om det antatte drapet. Hun beskriver området der mannen ble funnet som «mye omtalt» og preget av et rusbelastet miljø, skriver NTB.

– Man må igangsette ekstra tiltak for å bryte opp i noe av det miljøet som har samlet seg opp over tid, sa ordføreren ifølge NTB.