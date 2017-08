Wordfeud har gitt norsk gründer 150 millioner kroner i omsetning

Fra 2012 til og med 2016 har 34-åringen og hans driftselskap Bertheussen IT omsatt for 150 millioner kroner og levert driftsresultater på 118 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

I 2016 hadde selskapet inntekter på 32,2 millioner kroner og driftsresultat på 22,4 millioner kroner.

– Det er ikke penger som driver meg, så jeg tenker ikke så mye på det i det daglige, sier Bertheussen til avisen.

I 2014 lanserte han også spillet «Race Day», som ble lastet ned over sju millioner ganger. Men det er fremdeles Wordfeud som gir de store inntektene, og til avisa sier han det er her han tror det er størst sjanse for nye oppturer.

Wordfeud har nær tre millioner månedlige brukere.