Dynamitt-alarm på Stovner – politivakta fikk pose med sprengstoff

Posen med dynamitt ble innlevert i vakta rundt klokken 14.30 onsdag. 15.04 melder politiet at bombegruppa har sikret posen.

– Det ble levert en pose med litt diverse ting i. Det var en eldre kvinne som leverte posen, så vidt jeg forstår. Så ble det oppdaget at det lå dynamitt i posen, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i Oslo politidistrikt til NTB.

Han kan ikke svare på hva annet som lå i posen, men viser til at det ikke er uvanlig at politiet mottar farlige gjenstander.

– Et tips til publikum er at om man finner sprengstoff eller lignende, skal man la det ligge og ringe politiet, i stedet for å ta det med seg, sier Hausvik.

Vakta på Stovner politistasjon ble stengt etter funnet, men åpnet igjen etter at bombegruppa hadde tatt med seg dynamitten.