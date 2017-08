Savnet i snart en uke – i dag skulle Rakavan Jeevaharan feiret 21-års dagen sin

Rett før kl. 01 natt til tirsdag skrev Rakavan Jeevaharan til en av sine eldre søstre at han var ved Elgeseter bro i Trondheim, på vei hjem fra utestedet The Mint i sentrum av byen. Der hadde han vært på fadderfest sammen med venner fra økonomi- og administrasjonsstudiene på BI.

Fortsatt ikke funnet: Her er det siste bildet av den savnede BI-studenten

Søndag ettermiddag er Jeevaharan fortsatt savnet. I dag fyller han 21 år, men hverken politiet, familien eller vennene hans vet hvor han befinner seg.

Politiet

Trivdes i Trondheim

Jeevaharan beskrives av venner og familie som en lojal, pliktoppfyllende og sosial person som var engasjert i studentmiljøet på BI.

I et intervju med Stavanger Aftenblad forteller Jeevaharans to søstre at han hadde tilbrakt sommeren i hjembyen Stavanger. De sier han trives svært godt i Trondheim, der han bor sammen med sin eldste søster.

Hun forteller at broren ofte sendte henne melding når han var på vei hjem fra byen.

– Noen synes kanskje det er rart at han har sendt så hyppige meldinger til sin eldre søster, men dette er helt vanlig for ham på grunn av dynamikken vi har i familien. Vi er ikke bare søsken, vi er veldig gode venner, på tross av aldersforskjellen. Vi drar på turer og konserter sammen og har det veldig gøy, sier hun til Aftenbladet.

Privat

Ber om hjelp

Søstrene sier 21-åringen hadde fått gode karakterer i sitt første år som student ved BI, og at han hadde gledet seg til å være fadder for de nye studentene på skolen.

– Ingen ord er dekkende for å beskrive hvor fantastisk Rakavan er. Han skaper utelukkende latter og god stemning der han er. Det finnes ikke en bedre venn eller bror, sier søstrene.

Nå ber de publikum om hjelp til å finne broren.

– Det eneste vi kan gjøre er å oppfordre alle til å spre informasjonen, og melde fra til politiet hvis de sitter med noe som helst informasjon om hvor Rakavan kan ha blitt av, sier de til Aftenbladet.

En gåte

Også studiekameratene sier til Aftenbladet at de ikke kan forstå hva som kan ha skjedd Jeevaharan. De som var sammen med han på The Mint sier han hadde sett frem til en planlagt tur med kompisene til Sverige neste uke.

Vennene forteller at han var i godt humør og heller ikke var merkbart beruset kvelden han forsvant.

Også for politiet er forsvinningen en gåte.

– Vi synes denne saken er merkelig. Det er ingenting i saken som forsterker noen hypoteser, sier politiets etterforskningsleder i saken, Arve Vagnild, til Aftenbladet.

Ingen spor

Torsdag ettermiddag, to døgn etter at han ble borte, publiserte politiet i Trondheim et bilde hentet fra en overvåkingsvideo tatt utenfor The Mint. Det er så langt det siste bildet som finnes av den savnede studenten.

I midten av bildet står Jeevaharan ikledd en hettegenser, på vei ut av utestedet. Bildet er tatt kl. 00.42. Ifølge politiet viser videoen at han ble stående og snakke med en mann i rundt ti minutter, før han gikk fra utestedet og fortsatte alene ned sidegaten Ørjaveita.

– Vi vet ikke hvem vedkommende er, og vi ønsker at denne mannen, eller andre som vet hvem det er, tar kontakt med oss, sa krimvaktleder Geir Langås ved Sentrum politistasjon i Trondheim til Aftenposten torsdag.

Savnet av familie. Ønsker observasjoner av denne mannen natt til tirsdag 15.8. Var i midtbyen, gikk mot Elgeseter ca kl 0030... pic.twitter.com/rxVffsBDGJ — Politiet S-Trøndelag (@politiOpsSTPD) August 16, 2017

Hvilken rute Jeevaharan har tatt derfra, er fortsatt uvisst. To meldinger han sendte til søstrene sine på Facebook messenger-appen like etter, indikerer at han var på vei hjem. I den siste skrev han at han var ved Elgeseter bro.

Der slutter også sporene etter 21-åringen.

Utvidet leting

Letingen etter Jeevaharan begynte kort tid etter at søstrene meldte ham savnet natt til tirsdag.

Ifølge Stavanger Aftenblad etterlyste politiet studenten allerede tirsdag ettermiddag. De begrunnet den tidlige letingen med at undersøkelser tydet på at det ikke var sannsynlig at Jeevaharan ville forsvinne.

Siden har politiet, med bistand fra brann- og redningstjenesten og Røde Kors, gjennomført leteaksjoner flere steder i Trondheim.

Politiet har samtidig jobbet med å kartlegge hvilke basestasjoner Jeevaharans mobiltelefonen har slått inn på. Fredag ble søket trappet opp og utvidet til flere områder langs Nidelva, på bakgrunn av nye funn knyttet til mobiltrafikken.

– Vi har fått inn basestasjonstreff som indikerer et større område enn det vi først antok, sa Arve Vagnild, politiets etterforskningsleder på saken, til Aftenbladet fredag.

Hold pekeren over de røde ringene i kartgrafikken for beskrivelser av søket etter den savnede 21-åringen.

I tillegg har Jeevaharans familie og venner arrangert private leteaksjoner via Facebook, i samarbeid med politiet. Lørdag morgen lette de i områder rundt Studentersamfundet like ved Elgeseter bro. Så langt har ingen av leteaksjonene leder til nye spor.

Nye overvåkingsbilder

Ifølge Adresseavisen hentet politiet inn nye overvåkingsvideoer lørdag, som de nå jobber med å gjennomgå. Søndag morgen skriver avisen at politiet bekrefter at de fortsatt jobber med elektroniske spor og overvåking.

– Vi avventer i tillegg svar på andre ting, sier vaktleder Roar Jensen ved Krimvakta i Trondheim, uten nærmere forklaring.

Søndag ettermiddag sier Krimvakta til Aftenposten at de ikke har gjort nye funn i saken, og at ny informasjon om leteaksjonen trolig ikke vil være tilgjengelig før mandag.