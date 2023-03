«Krisestemning» og mannefall i FHI

Oppsigelser, sykmeldinger og uker i usikkerhet i Folkehelseinstituttet. Mange må pakke kofferten. Samtidig har antall ledere med millionlønn økt de siste årene.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg (til høyre) slipper å pakke sekken. Det må imidlertid flere av hennes ansatte.

22.03.2023 05:47

Folkehelseinstituttet må kutte kraftig. Gjentatte ganger har direktør Camilla Stoltenberg advart om konsekvensene. Bortfall av midlertidige koronamidler, flere oppgaver og prisøkning har fått skylden. FHI skal kutte 226 årsverk i løpet av året.

Erfarne forskere og ansatte i FHI har den siste tiden blitt kalt inn til møter med ledelsen. Der har de fått vite: Du kan bli sagt opp.

Aftenposten har snakket med flere ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten ved FHI.

Hovedverneombud: Opplever stor usikkerhet

Det ligger an til at 38 personer kan bli oppsagt. Det skjer etter at mange har tatt sluttpakke eller gått av med pensjon. Mange midlertidig ansatte har sluttet.

Små grupper med ansatte har fått vite at én eller to av dem skal ut. Deretter følger uker i usikkerhet.

Hvem som mister jobben, blir ikke klart før etter påske.

Rolf Erik Kolstad er hovedverneombud i FHI. Han sier til Aftenposten at verneombudene har skrevet et brev til ledelsen ved FHI.

Der tar de opp at ansatte er blitt sykmeldt av situasjonen.

– Ansatte opplever stor usikkerhet i utvelgelsesprosessene. Flere med lang erfaring, ansiennitet og høy kompetanse står i fare for å bli valgt. Flere kan få problemer med å få ny jobb, sier Kolstad.

Belastningen er stor både for de ansatte og for ledere som må stå for utvelgelsen av ansatte, påpeker han. Vernetjenesten har derfor også bedt Arbeidstilsynet om råd i et eget brev.

– Man utsetter ansatte for uheldige psykiske belastninger, sier Kolstad.

– Det er skikkelig ille nå

Marc Gayorfar er tillitsvalgt for Norsk Tjenestemannslag (NTL). Han kaller stemningen internt for «krisestemning».

– Det er skikkelig ille nå. Det er verre enn noen gang, sier han.

Ansatte som ikke jobber med smittevern, sier til Aftenposten at de opplever at de nå må betale for at FHI fikk midlertidige midler til korona.

Det siste halve året har 33 ansatte selv sagt opp jobbene sine.

– Nedbemanninger skaper dårlig miljø. Men nå er det mange som slutter. Områdedirektørene er bekymret, fordi mange med viktig kompetanse slutter, sier Gayorfar.

Gun Peggy Strømstad Knudsen er assisterende direktør i FHI. Hun skriver til Aftenposten at 33 oppsigelser er mer enn tidligere. Samtidig mener hun det ikke er mer enn ventet. Men hun erkjenner at det ikke er lystige dager.

– Ja, situasjonen for FHI er veldig vond nå.

Gun Peggy Strømstad Knudsen Assisterende direktør i Folkehelseinstituttet

– Dette rammer enkeltmennesker, miljøer og hele instituttet. Men det er vårt ansvar som ledere å gjennomføre omstilling og nedbemanning for å tilpasse oss til de rammebetingelsene Stortinget har vedtatt, skriver Knudsen.

Flere Aftenposten har snakket med, mener imidlertid FHI kunne unngått deler av kuttene.

Har fått flere ledere med millionlønn

For eksempel pekes det på at antallet ledere i FHI har økt med årene. I 2017 var det 71 ledere, ifølge Dagsavisen.

I dag er antallet 90, ifølge tall Aftenposten har fått fra FHI. 55 av dem har over millionen i lønn.

Så sent som 1. desember hentet FHI en ny direktør. Selv om FHI for lengst var kjent med den vanskelige budsjettsituasjonen, fikk den tidligere sykehustoppen Jan Frich over 1,55 millioner kroner i lønn for å lede avdelingen for helsetjenester.

FHI-ledelsen mener de måtte øke antallet ledere under pandemien, fordi de ble flere.

Knudsen bestrider imidlertid at lederne er forskånet for kutt. Hun sier 12 ledere har sluttet uten å ha blitt erstattet. Det vil også bli færre ledere som resultat av omstillingen som er på gang.

Andre ansatte Aftenposten har snakket med, påpeker at det er rart at ledere skal få betalt ekstra for såkalte bistillinger bistillingerEkstra stilling på inntil 20%. Vanlig i akademia og begrunnes med faglig utveksling og for å dekke opp for undervisning. ved andre universiteter.

For eksempel har assisterende direktør i FHI, Geir Bukholm, en 20 prosent bistilling ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Det får han 330.000 ekstra kroner for.

FHI bruker minst 1,1 million kroner i år på at ledere har slike ekstrajobber. FHI-ledelsen sier slike stillinger er viktig for å holde seg oppdatert, for å beholde ledere og at det bidrar til mer samarbeid om forskning.

– Bruken er likevel trappet ned de senere årene og vil bli trappet ytterligere ned, opplyser Knudsen.

Mener oppsigelser kunne vært unngått

Marc Gayorfar i NTL mener oppsigelser kunne vært unngått. Han har tidligere kritisert at man brukte koronapenger på faste ansettelser.

Marc Gayorfar Tillitsvalgt for Norsk Tjenestemannslag (NTL) ved Folkehelseinstituttet

Gayorfar er enig i at økonomien i FHI er strammere. Men han mener ledelsen også, i mangel på penger til investeringer, har brukt midlertidige koronapenger på styrking av infrastruktur, som for eksempel registre og digitalisering. Også utenfor smittevern.

FHI-ledelser mener investeringer var nødvendig for overvåking, vaksinasjon og krisehåndtering.

– Oppskalering og investering i disse elementene var avgjørende for vår respons under pandemien, skriver Knudsen.

Hun mener FHI ikke har brukt midlertidige korona-midler til infrastruktur som ikke er relatert til pandemien.