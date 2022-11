To tredjedeler av alle koronadødsfall i Norge har skjedd i år. Her er årsakene.

De fleste som døde av korona i år er fullvaksinerte. Men det er de uvaksinerte som bekymrer helsemyndighetene.

Hun sammenligner covid-19 med influensa. – Fordi det er den samme risikogruppen, sier Gunnveig Grødeland, seniorforsker og immunolog ved Universitetet i Oslo.

27. desember 2020 ble Svein Andersen, beboer på Ellingsrudhjemmet i Oslo, den første i landet som fikk en vaksine mot korona. Siden har Norges befolkning blitt tilbudt koronavaksine i flere omganger. Men dødstallene har steget, og har aldri vært høyere enn nå.

– Hadde det ingen effekt?

– Nei, det er nok en feilslutning, sier Gunnveig Grødeland, seniorforsker og immunolog ved Universitetet i Oslo.

– Men hvorfor dør så mange i år. Mange blir overrasket over antallet?

– Jeg tenker at det er ganske logisk. Vi har hatt langt færre infeksjoner i løpet av pandemien. Nå er vi tilbake i en normalrisiko-situasjon. Da vi stengte ned og ikke fikk influensa og de andre luftveisinfeksjonene, så gikk antallet dødsfall både direkte og indirekte relatert til luftveisinfeksjoner ned. Vi har en befolkning som nå er utsatt for smitte igjen. Det ser vi konsekvenser av.

– Er det noe spesielle grupper som er spesielt utsatte?

– Ja, eldre. Derfor er det viktig at personer over 65 tar både influensa- og koronavaksinene, sier hun.

Over 900 døde i løpet av en måned

I løpet av 2022 har nesten 3000 nordmenn mistet livet av covid-19.

Helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier antallet trolig vil bidra til noe overdødelighet. Totalt er det registrert 4286 (pr. 14.11.2022) koronadødsfall i Norge.

Et høyt smittetrykk ved årsskiftet med omikronvarianten og en påfølgende «vinterbølge», gjorde at mange ble smittet. Folkehelseinstituttet (FHI) anslår at rundt to millioner nordmenn ble smittet i februar/mars i år. De fleste dødsfallene kom også i denne perioden.

Spesielt mars skiller seg negativt ut.

Da døde 910 personer av korona i Norge. Det er det høyeste antallet så langt.

I den dystre statistikken fra FHI er det primært eldre med underliggende sykdommer som dør av covid-19.

For hele pandemien er gjennomsnittsalderen for de døde 83 år. Overvekten av eldre som døde i 2022, er derfor stor.



De fleste som dør er vaksinert mot covid-19, opplyser FHI. Vaksinasjonsdekningen er svært høy blant de eldste: 93 % av de eldre fra 75 år og oppover har mottatt minst tre doser.



Men FHI mener sjansen for sykehusinnleggelser og dødsfall er høyere blant de som er eldre og uvaksinerte enn de som har fått tre doser eller mer.

På spørsmålet om det er grupper i befolkningen som skiller seg ut, svarer seksjonsleder Hilde Kløvstad i Folkehelseinstituttet:

– Vi er i hovedsak bekymret for dødsfall blant uvaksinerte voksne som kunne ha vært beskyttet av vaksinen. Vi anbefaler alle voksne personer i risikogruppene og de over 65 år til å ta en ny vaksinedose (oppfriskningsdose). Disse personene bør også ta influensavaksine, skriver Kløvstad i en e-post.



Fakta Koronadødsfallene i 2022

Januar: 135

Februar: 158

Mars: 920

April: 414

Mai: 240

Juni: 165

Juli: 286

August: 357

September: 118

Oktober: 118 Siste måneden er til og med 14. oktober.

Tallene er hentet fra FHI. Totalt er 2911 registrert døde av korona i år.



Kilde: Folkehelseinstituttet (FHI) Vis mer

Ganske logisk, mener vaksine-forsker

De aller fleste i Norge er i dag fullvaksinerte. Men det er ingen garanti mot alvorlige sykdommer og død, understreker Gunnveig Grødeland, som er forsker innen vaksineutvikling og immunologi.

– Nei! Vaksine er ingen garanti. Men hvis du ser på dataene, så viser de helt entydig at risikoen for alvorlige sykdommer og død er redusert blant vaksinerte. Det er funksjonene til vaksinene. Det er ingen magisk kur som hindrer død fullstendig, sier Gunnveig Grødeland.