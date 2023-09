Ny person pågrepet og siktet for drapet på Jonas Aarseth Henriksen

Politiet pågrep onsdag morgen enda en mann for drapet på Jonas Aarseth Henriksen.

Politiinspektør Odd Skei Kostveit ledet pressekonferansen etter at en ny mann er pågrepet og siktet for drap på Jonas Aarseth Henriksen. Pågripelsen skjedde onsdag morgen, 20. september i Innlandet politidistrikt. Vis mer

Publisert: 20.09.2023 11:56 Oppdatert: 20.09.2023 12:20

Pågripelsen skjedde onsdag morgen i Elverum i Innlandet.

Den drapssiktede er en 30 år gammel mann, opplyser politiet i en pressekonferanse onsdag klokken 12.

Mannen er norsk statsborger og kjent for politiet tidligere.

Dette er den andre pågripelsen i saken på kort tid. Begge pågripelsene har skjedd i Innlandet.

Torsdag 14. september ble en 28 år gammel mann pågrepet på Rena. Fredag ble han varetektsfengslet i fire uker. Han nekter straffskyld.

Pågripelsen av 30-åringen fant sted på bopel, opplyser politiet.

– Det var ingen dramatikk knyttet til pågripelsen, forteller politiinspektør Odd Skei Kostveit.

Siktede vil bli fremstilt for varetekt, trolig i morgen, opplyser politiinspektøren.

Politiet ønsker ikke å kommentere bevisbildet i saken.

– Vi utelukker ikke ytterligere pågripelser, sier Kostveit.

Dømt i samme sak

28-åringen har ikke ønsket å la seg avhøre. Politiet vet ikke om 30-åringen vil samarbeide om et avhør.

Politiet ønsker ikke å si noe verken om relasjonen mellom de to siktede eller de siktede og Jonas Aarseth Henriksen.

De to som er siktet for drapet, ble i 2019 dømt i samme sak for tyveri av en større mengde våpen.

Det skriver NRK.

Kort tid før drapet skal også den ene siktede ha solgt en bil til den andre. Denne bilen skal ha blitt beslaglagt av politiet under aksjonen 14. september.

– En kompleks sak

Torsdag 17. august ble Jonas Aarseth Henriksen (30) funnet død i en bil i nærheten av en hytte ved Nes i Ådal, noen mil nord for Hønefoss.

Hvem som tok livet av Henriksen og hvorfor, fremsto de første ukene som et mysterium. Fire uker etter at han ble funnet død, ble det klart at politiet har nådd en viktig milepæl, da de pågrep og siktet en mann for drapet.

Pågripelsen skjedde uten dramatikk, ifølge politiet. Den pågrepne er norsk statsborger og tidligere kjent for politiet. Han er domfelt flere ganger.

– Av hensyn til etterforskningen kan vi ikke si hvilke beviser som gjør at vi mistenker siktede for drapet, sa politiadvokat Tine Henriksen på politiets pressekonferanse torsdag forrige uke.

Politiet ville på det tidspunktet ikke utelukke flere pågripelser.

– Dette er en kompleks sak. En rekke spørsmål står ubesvart, og det er helt nødvendig å etterforske saken bredt, sa politiadvokaten.