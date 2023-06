Nå ligger det an til hetebølge på Østlandet

Blir det makstemperatur på 27 grader eller mer fem dager på rad, regnes det som hetebølge. Dette vil trolig skje i Oslo-området i neste uke.

Det har allerede vært noen solfylte dager i Oslo og omegn. Og fra tirsdag i neste uke øker temperaturen enda et hakk. Dette bildet fra Sørenga sommeren 2016 viser hva Oslo-folk har i vente (arkivfoto). Vis mer

Det er varmt allerede. Nå skal det bli varmere. Fra tirsdag øker temperaturen betydelig på Østlandet. I midten av neste uke vil gradestokken nå 30-tallet flere steder i Oslo og omegn. Og dette vil vare i noen dager.

Akkurat nå ser det ut til at det blir en hetebølge i Oslo-området neste uke.

– Vi må ha en sammenhengende periode på fem dager der makstemperatur pr. døgn må være 27 grader eller høyere for å kalle det for en hetebølge i Nord-Europa. For å ha en så høy temperatur over fem dager, må vi ha en stabil høytrykksperiode og tilførsel av varme luftmasser. Utover neste uke vil vi få inn varme luftmasser fra sør. Da kan vi få temperaturer som muligens kan gi oss hetebølge, sier Per Egil Haga forsiktig.

Han er vakthavende meteorolog på Blindern.

Det blir særlig varmt i perioden fra tirsdag til lørdag i neste uke.

Fint vær i juni og juli

Østlandet har de siste dagene badet i sol. Og det er lite som tyder på at dette mønsteret brytes med det første.

– Videre utover i juni og juli ser det ut til at vi får en varm værtype. Hvis vi ser på hele sommeren under ett for Norge, så er det tegn som tyder på at vi får en ganske varm sommer, særlig i Sør-Norge. Det har sammenheng med hvordan høytrykkene og lavtrykkene fordeler seg. Det er mer sannsynlig med høytrykk i sør enn i Nord-Norge, forklarer Haga.

Det er også overraskende at det varme været kommer forholdsvis tidlig i sommer. Som regel er det varmest mot slutten av fellesferien.

– Det er gjerne på sensommeren at vi får de høyeste temperaturene. Det er ganske unaturlig med så høye temperaturer så tidlig. Årsaken til dette er en fordeling av høytrykkene og lavtrykkene. Denne fordelingen ser ut til å være ganske gunstig for høye temperaturer i sør, sier Haga.

Værvarselet for neste uke i Oslo.

Grått i nord

Meteorolog Haga har ingen nedbør i sikte over Østlandet de neste dagene.

– Det blir trolig en sommer med lite nedbør, konstaterer han.

– Men det vil kunne komme noen lokale regn- og tordenbyger innimellom, særlig i neste uke, legger han til.

Til gjengjeld er det ganske grått i nord akkurat nå. Værskillet ligger ved Stad og Dovre.

– Nord i landet er det gråvær og litt nedbør på enkelte områder. Det går mot en forbigående bedring av været også i nord mot helgen. Da vil man også få en smak av sommer i nord, men det varer neppe ut helgen. Et nytt lavtrykk er på vei inn fra Norskehavet. Så da blir det grått igjen, sier Haga.