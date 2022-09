Paljetter, politi og politikere tok Oslo-gatene tilbake

Politiet er tungt til stede under regnbuetoget som vrimler gjennom Oslos gater lørdag. Det er også politikerne.

10. sep. 2022

Alle kjønn, alle aldre og folk fra hele regnbuens spekter var hjertelig tilstede i regnbuetoget som endelig ble arrangert i dag, etter at Pride-paraden ble avlyst i juni.

Masseskytingenen natt til lørdag 25. juni stoppet paraden. To mennesker ble drept og flere skadet da det ble avfyrt skudd mot Per på Hjørnet og London Pub i Rosenkrantz’ gate i Oslo sentrum.

I dag ble de hedret av tusenvis av mennesker i Oslo-gatene.

Et stort antall bevæpnet politi, droner og helikoptere som duret over byen preget også opptoget.

Kulturminister Anette Trettebergstuen var en av mange politikere som gikk i toget i dag. Hun sier det er anslått at rundt 50 000 mennesker skulle gå i toget.

– I dag tar folk oslogatene tilbake, sier statsminister Jonas Gahr Støre, som var møtt opp. Han skal holde tale under arrangementet i Oslo sentrum senere i dag.

– Som statsminister er det viktig å markere at regjeringen slår ring om grunnleggende menneskerettigheter som å leve trygt og elske hvem man vil, sier Støre til Aftenposten.

– Det er viktig å vise dette overfor de som føler seg utrygge. Vi vet det er et vedvarende forhøyet trusselbilde.

I motsetning til sin justisminister og veldig mange andre, hadde ikke Støre pyntet seg med paljetter til opptoget.

– Du har ikke noe glitter på deg?

– Nei, jeg har ikke det. Og jeg har heller ikke med meg danseduskene jeg hadde sist, ler Støre. Han er knapp med kommentarene når det gjelder de omfattende sikkerhetstiltakene.

– Er det bevilget ekstramidler for å styrke sikkerheten?

– Oslopolitiet er veldig erfarne. Vi har hatt god dialog med dem for å sikre at alle er trygge. Trusselnivået er vedvarende høyt, presiserer Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre gir en klem til Olaug Bollestad, som aldri har gått i toget før. Et stort antall politikere var møtt opp for å vise sin støtte til regnbuetoget etter sommerens terrorangrep.

Cesilie Aasen har tatt turen sammen med sin kjæreste og sier hendelsen i juni fortsatt preger dem, nå som de deltar i et nytt regnbuetog.

– Jeg kjenner litt det. Vi gikk ikke på den paraden som var i juni fordi politiet frarådet det. Men i dag har de sagt at vi får lov, så da går vi, sier Aasen.

Cesilie Aasen jobber i Helsedirektoratet og går med direktoratets banner i toget i dag.

Kulturminister Anette Trettebergstuen går også i toget. Hun sier det både er deilig å viktig å være her i dag.

– Det er selvfølgelig et alvorlig bakteppe, det er ikke lenge siden angrepet i juni. Det er viktig å vise solidaritet også med de som ikke tørr å gå her i dag, vi går for dem, sier Trettebergstuen til Aftenposten.

– Har du vært redd for å delta her i dag?

– Nei, jeg har egentlig ikke vært det. Politiet har satt inn de personene de trenger.

Trettebergstuen kan ikke kommentere om hun har ekstra sikkerhet rundt seg.

– Vi lar oss aldri true til taushet, sier Trettebergstuen.

Det er en rekke statsråder til stede på arrangementet i dag. Aftenpostens reporter på stedet får øye på både stortingspresidenten, utenriksministeren, justisministeren og Oslos ordfører. Også Abid Raja og Olaug Bollestad, Krfs leder, deltar. Hun har tidligere ikke villet gå i toget.

Maren Kristiane Solli (m roser i håret) og kjæresten Ane Hegge var begge redde før de møtte opp til toget i dag.

Maren Kristiane Solli og kjæresten Ane Hegge var begge redde før dagens tog.

– Det må være greit å si. Men nå er det vare godt å se utover denne forsamlingen, disse folkene. Det er ekstra viktig at vi andre går for dem som er redde, sier Hegge.

I tillegg til regnbuetoget skal det også være en solidaritetsmarkering. Arrangementet er ikke en erstatning for det avlyste Oslo pride. Det skal heller være et folketog der alle som ønsker kan delta. Forskjellen her er at organisasjoner og lignende slipper å melde seg på forhånd og får ikke egne plasseringer i toget.

– Da Oslo Pride måtte avlyse den offisielle paraden, reagerte flere av de skeive organisasjonene med å lede an i et eget aktivistisk tog. Dette vet vi krevde både stort mot og stor innsats på en svært vanskelig dag, og vi skal ikke sette dette viktige initiativet i skyggen, sier leder av Oslo Pride, Dan Børke, i invitasjonen til arrangementet.

Politiet er tungt til stede ved bankplassen, der toget går fra.

Bekymret for sikkerheten

I forkant av arrangementet har det vært bekymringer rundt sikkerheten.

Emilie Enger Mehl har også tatt turen til bankplassen denne lørdagen.

Hun sier hun skulle gå i juni da det ble avlyst. Dette er første gang hun deltar i regnbuetog.

Det er første gang justisministeren går i regnbuetog.

– Det er fortsatt et høyt trusselnivå. Nå er det gjort mange tiltak for å sikre.

– Er det bevilget ekstra penger for å sikre arrangementet?

– Jeg har i løpet av sommeren hatt en god dialog med dem som har ansvar for sikkerheten.

Mehl er kledd rosa for anledningen, med en paljett-topp.

– Det er ikke hver dag jeg får gått i paljetter på jobb!

PST rangerer trusselnivået i Norge til enhver tid på en skala fra 1 til 5, der fem er det høyeste. Selv om det er over ti uker siden angrepet i Oslo sentrum, er trusselnivået fortsatt satt til nivå fire.

PST har sett at det er flere som er blitt inspirert av terrorhandlingen som ble utført i juni.

– Det er typisk sympatierklæringer som vi har informasjon om. Den inspirasjonen kan både forekomme hos høyreekstreme og hos ekstreme islamister. Vi ser at det er tips og saker knyttet til hele landet, ikke bare Oslo, sa Hedvig Moe, assisterende PST-sjef til Aftenposten tidligere denne uken.

Stabssjef Harald Nilssen i Oslo politidistrikt opplyser at de er varslet av Oslo pride om planene for arrangementet, og at det gjøres løpende vurderinger for at arrangementet skal kunne gjennomføres på en trygg måte.

– Politiet vil være til stede med uniformert og sivilt mannskap for å sikre gjennomføring av arrangementet. Vi setter inn de ressurser og tiltak vi anser nødvendige for å trygge deltagere og andre som ønsker å være til stede, skriver Nilssen i en e-post til NTB.