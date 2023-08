– Står ikke flomvernet imot, er det mange boliger som blir satt under vann

KROKSTADELVA (Aftenposten): Mens huseierne ved Drammenselva stålsetter seg for ny flom, venter to karer i entusiastisk spenning på at elven kryper oppover flomvernet.

Patentet til de to gründerne holder foreløpig elven unna boligområdet ved Krogstadelva. Vis mer

Publisert: 28.08.2023 19:03

– Det er deilig å få den første store praktiske testen, sier Øystein Blix Walderhaug.

Sammen med kollega Kristian Vemund Haaland har han tatt turen til Sandstranda ved Krokstadelva der Drammenselva på nytt stiger til faretruende nivåer.

For der møter den en vegg av plast og metallgitter. På andre siden av flomgjerdet er det forbausende tørt.

Det som begynte med en god idé og en B på et masterstudie i 2016, har under flommen etter Hans trolig spart hus- og butikkeiere i både Drammen og Eidsvoll for mye bryderi og utgifter.

– Det har vært vanskelig å selge flomvern i «fredstid», sier Øystein Blix Walderhaug. Nå merker de to gründerne økt interesse for flomsikringspatentet de har utviklet. Vis mer

De to maskiningeniørene brukte to år etter masterstudiene på å videreutvikle patentet. I 2018 solgte de 500 meter modulbasert flomvern til Drammen kommune, rett før en varslet flom.

– «Dessverre» ble ikke den flommen noe av, så det er veldig bra de får testet det nå, sier Walderhaug.

– Jeg må innrømme at det er veldig gøy å se at systemet blir brukt. Det fungerer veldig bra. Vi var litt spente, men både her og i Eidsvoll har systemet forhindret store skader, legger han til.

Flomvernet i bruk i Eidsvoll under ekstremværet Hans tidligere i august. Vis mer

Vannet hjelper å holde vannet ute

De to gründerne sier flomgjerdene har noen store fordeler. De er billigere og raskere å sette opp enn alternativet, som er å anlegge flomvoller av knust asfalt. Ikke minst er de raskere og enklere å fjerne.

Systemet fungerer som en bokstøtte. Et gjerde formet som en omvendt L mot vannet og kledd med plast. Oppå plastkanten legges små sandsekker for å sikre at vannet havner oppå, og ikke under. Vekten til vannet sørger for presse barrieren ned og holde vannmassene på plass.

– Erfaringen så langt er at dette fungerer veldig bra, sier Geir Ove Næss. Han er avdelingsleder for park og vei i Drammen kommune, og har hatt noen travle uker på tampen av sommeren.

– Det tetter ikke helt 100 prosent, og vi må bruke litt pumpe på innsiden noen steder, men alt i alt tetter det godt, sier han.

Selv om det ser tørt ut på bakken innenfor flomgjerdet, har flere av huseierne på innsiden hatt mye vann i kjellerne de siste ukene. Vannet trenger inn gjennom overvannsnettet og gjennom grunnen.

Næss sier vannet alltid vil trenge gjennom flombarrierene hvis det får stå lenge nok.

– Men det forsinker inntrengningen ganske betraktelig, sier han.

fullskjerm neste Avdelingsleder for vei og park i Drammen kommune, Geir Ove Næss, gir det nye flomvernet toppkarakter. 1 av 2 Foto: Olav Olsen / Aftenposten

Den store testen

Selv om systemet er vanntett, har de to gründerne i Haawal måttet jobbe hardt for å holde bedriften flytende.

– Det er overraskende tungt å selge flomvern når det ikke er flom, sier Haaland.

Men i de siste ukene har de – ikke helt uventet – merket økt interesse for patentet.

– Vi har hatt mye arbeid i Tyskland. Men nå merker vi at det endelig er litt endringer i dette også her hjemme, sier Walderhaug.

Han sier flomvernet kan være en rask og rimelig skadeforebygger der kommunene ikke tar seg råd til å bygge mer permanent vern mot flom.

Mandag formiddag var vannstanden i elven 3,09 meter. Det er ventet at flomtoppen kommer tirsdag, og at vannstanden da vil være oppe i 3,56 meter.

Da kommer den virkelig store testen.

– Vi har folk ute hele døgnet for å passe på og kjøre pumper. Så får vi krysse fingrene og håpe det går bra. Står ikke flomvernet mot det som kommer, er det mange boliger som blir satt under vann, sier Næss.