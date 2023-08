Kronprinsessen: Viktig å huske at dette ikke er over for de flomrammede

Kronprinsparet uttrykte stor medfølelse med de flomrammede etter besøk i Østre Toten og Ringebu torsdag, og minnet om den tunge jobben som følger nå.

Kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon fikk høre hvordan Gunn Helen og Vegard Skogen Rebne og familien opplevde det da vannet steg i Lenaelva og eiendommen ble delvis oversvømt. Vis mer

Publisert: 17.08.2023 20:02

Kronprinsparet besøkte først en familie fra Lena i Østre Toten. Med noen centimeter unngikk de å få vannmassene inn i huset i forrige uke.

– Det er fint å treffe noen som står midt i det, og høre hvordan det er blitt tatt tak i, få være her og treffe dem, oppsummerte kronprinsen da han og kronprinsessen møtte pressen etter lunsjen, som ble servert på Bygdestua med andre som også opplevde dramatikken ved Lenaelva.

Mette-Marit er opptatt av at man ikke må glemme at det som er ødelagt skal bygges opp igjen og at det er mye å jobbe med for de flomrammede i hele Norge utover høsten.

– Det er en situasjon som preger hverdagen i lang tid fremover, sier hun.

Kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon besøker familien Skogen Rebne ved Lenaelva i Østre Toten. De ble rammet av flommen forrige uke. Vis mer

Måtte evakuere

Natt til tirsdag i forrige uke fikk rundt 30 husstander langs Lenaelva melding fra kriseledelsen i kommunen om at de burde evakuere fordi det var fare for at elven skulle stige kraftig.

Første stopp på besøket i Østre Toten var hos Gunn Helen Skogen Rebne og Vegard Rebne. Familien viste kronprinsparet bilder av hvordan vannet hadde kommet faretruende nær huset.

Gunn Helen fortalte også hvor betryggende det hadde vært å vite at Sivilforsvaret passet på.

– Det er bra, de har gjort en fin innsats denne uken, kommenterte kronprins Haakon, som generelt hyllet lokal innsats og samarbeid.

Kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon fikk lunsj og sterke historier fra flommen da de møtte representanter fra kommunen, frivillige, sivilforsvaret og andre berørte på Bygdestua i Østre Toten. Vis mer

Tung jobb

Selv da elven gikk tilbake, var det instruks om å holde god avstand til Lenaelva, fordi kanten kunne være løs og farlig å tråkke på.

Kronprinsparet syns det gjorde inntrykk.

–Det har vært dramatiske døgn. Veldig mange verdier har stått under vann, og man har vært usikre på hvordan det skulle gå, sier kronprins Haakon til NTB.

Han minner også om at selv om vannet begynner å trekke seg tilbake, og situasjonen egentlig er over, så er det nå det tunge arbeidet med å rydde opp begynner.

– Det er jo en økonomisk side av det, men så er det også den jobben som må gjøres – ganske tungt for mange, slår han fast.

Jernbanebroen over Gudbrandsdalslågen i Ringebu brøt sammen mandag. Torsdag kommer kronprins Haakon for å få en orientering om brokollapsen, møte evakuerte og berørte næringsdrivende. Vis mer

Besøkte kollapset bro

Kronprinsen besøkte også flomrammede i Ringebu kommune. Han fikk en orientering om brokollapsen over Lågen, møtte evakuerte og berørte næringsdrivende. Dette er andre gang på en uke han kommer tett på folk som har opplevd ekstremværets voldsomme herjinger.

Han besøkte lørdag Hønefoss og Søndre Land og traff berørte på Klækken hotell, som ble gjort om til senter for evakuerte.