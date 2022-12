Mann skutt av politiet i Troms, ble erklært død på stedet. - En livstruende situasjon, sier politiet.

En mann som satt i en hjullaster, ble skutt av politiet. Han er nå død.

Bilder fra åstedet viser en politibil som har veltet.

9. des. 2022 05:58 Sist oppdatert nå nettopp

En mann i 40-årene er skutt av politiet på en privatadresse på Tennevoll i Lavangen kommune i Troms natt til fredag.

Politiet ble tilkalt til stedet for å bistå helsevesenet. Patruljen var fremme cirka ti over halv to natt til fredag.

– Det oppsto en situasjon som gjorde at det ble avfyrt skudd mot en mann som på det tidspunktet førte en hjullaster. Han ble senere erklært død på stedet av helsepersonell, sier politimester Astrid Nilsen i Troms politidistrikt til Aftenposten.

Bilder fra åstedet viser blant en rekke kulehull i hjullasterens sidedør.

Hun vil ikke gå nærmere inn på detaljer om hendelsesforløpet. Det vil nå være en del av etterforskningen. Spesialenheten i politiet vil nå stå for den.

Fredag formiddag bekrefter hun at betjentene opplevde hendelsen som en livstruende situasjon.

– Det er liten tvil om at det har vært en dramatisk hendelse, og at våre mannskap har opplevd det som en livstruende situasjon. Nå er det spesialenheten som rutinemessig skal etterforske saken, og vi kommer pr. nå ikke til å kommentere hendelsesforløpet nærmere, sier Astrid Nilsen i en pressemelding.

Kripos vil bistå Spesialenheten med å undersøke åstedet.

– Det er svært sjelden at politiet skyter mot folk. Kan du si noe mer om i hvilke situasjoner det skjer?

– På generelt grunnlag kan jeg si at når politiet avfyrer skudd, så er det fordi man opplever situasjonen truende, svarer Nilsen.

Hun vil ikke si om hva som eventuelt var truende i denne situasjonen. Hun vil heller ikke utdype hvordan mannen førte hjullasteren han satt i.

Nilsen sier også at det nå er Spesialenheten som eventuelt må uttale seg videre om saken.

Politiet har fryst åstedet frem til Spesialenheten er kommet dit.

Politiet ble i første omgang tilkalt til stedet for å bistå helsevesenet.

Spesialenheten skriver i en pressemelding at de etterforsker saken. Kripos vil bistå dem med å undersøke åstedet.

– Etterforskningen rettes inn mot å avklare hendelsesforløpet og nærmere omstendigheter rundt politiets tjenesteoppdrag, skriver Spesialenheten.

Politibetjentene er fritatt for tjeneste og blir ivaretatt av arbeidsgiver, melder politidistriktet i en pressemelding: «På nåværende tidspunkt og med informasjonen vi har, så er det ikke grunnlag for suspendering.»