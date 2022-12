Mann skutt av politiet i Troms - erklært død på stedet

En mann som satt i en hjullaster ble skutt av politiet. Han er nå død.

Odd Inge Aas Journalist

9. des. 2022 05:58 Sist oppdatert nå nettopp

En mann i 40-årene er skutt av politiet på en privatadresse på Tennevoll i Lavangen kommune i Troms natt til fredag.

Det melder politiet selv i en pressemelding.

Politiet ble tilkalt til stedet for å bistå helsevesenet. Patruljen var fremme cirka ti over halv to natt til fredag.

«På stedet har det oppstått en situasjon, som har ført til at politiet har avfyrt skudd mot mannen som på tidspunktet førte en hjullaster. Nærmere detaljer av hendelsesforløp vil etterforskningen vise», skriver politiet videre.

De skriver også at politipersonell på stedet skal være uskadet.

Spesialenheten ble varslet rutinemessig like etter hendelsen.

– Det vil være spesialenheten som etterforsker saken videre. Spørsmål angående etterforskningen må rettes til dem. Troms politidistrikt har fryst åstedet til spesialenheten ankommer stedet, sier politimester Astrid Nilsen i Troms politidistrikt.