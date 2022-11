Unormalt varmt vær ventes i helgen

Til tross for mørke, regn og høstvær i store deler av landet, må de som gleder seg til vinteren, smøre seg med tålmodighet. Helgen blir unormalt varm.

Novembersola lyser opp i Slottsparken i Oslo. Det kan bli opp mot 16 plussgrader på Østlandet til helgen.

NTB

6 minutter siden

November er for de fleste preget av regn og høstmørke, men selv om det kun er noen uker til advent, er det ikke hvite gater eller minusgrader på gradestokken i Norge.

– Det er rimelig unormalt, sier vakthavende meteorolog Magnus Ovhed i Meteorologisk institutt til NTB.

For alt tyder på at det er for tidlig å finne fram skiene, og på Østlandet kan det bli opp mot 16 plussgrader til helgen.

– Jeg tror det er mulighet for at det blir satt ny varmerekord i november, men det er litt for tidlig å si. Men temperaturen nå er veldig uvanlig, sier Ovhed.

Ingen snø

Selv helt nord i landet er det unormalt varmt, selv om det er kjøligere der, forklarer meteorologen. I Tromsø for eksempel ligger temperaturen på rundt 5 plussgrader de neste dagene.

Helgen blir unormalt varm flere steder i landet. Ifølge meteorologen kan det bli satt ny varmerekord for november om prognosene stemmer.

– Siden det er såpass mildt, må du rimelig høyt opp for at det kan bli noe særlig snø, men det kan komme noe sludd og snø i høyden i Finnmark, sier Ovhed.

Ifølge Meteorologisk institutt var det i morgentimene onsdag faktisk varmere i Sør-Norge enn sør i Spania, selv om spanjolene tok igjen forspranget utover dagen.

Vått på Vestlandet

Det betyr imidlertid ikke at man bør belage seg på sol og opphold i Norge til helgen. På Vestlandet bør man tvert imot finne fram regnjakka.

– Vi får et kraftig lavtrykk som kommer inn mot Vestlandet, Trøndelag og Nordland. Det vil gi en god del regn, spesielt på Vestlandet, fra torsdag kveld og fredag morgen, sier Ovhed.

Bergen og Vestlandet får mye regn til helgen. I enkelte områder øker faren for flom- og jordskred.

Ifølge meteorologen må vestlendingene belage seg på mellom 60 og 100 millimeter regn, og lokalt kan det bli enda mer nedbør.

– Det henger sammen med mildværet, som skaper høy luftfuktighet. Det vil regne mye på Vestlandet, sier han.

Klar værvinner

Likevel er det en klar værvinner til helgen, ifølge meteorologen.

– Det er Tromsø og Vest-Finnmark som får best vær nå, selv om det er kjøligere der med minusgrader om natten, sier han.

– Det ser ikke ut som lavtrykket når helt opp i de nordligste delene av landet, legger han til.

Men det er fortsatt håp for en fin helg i andre deler av landet, skal vi tro Ovhed.

– Søndag er dagen, da kan mange bli heldige med været. Da kan det bli høytrykk over store deler av landet og fint vær, sier han.