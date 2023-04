Egenprodusert energi vinner frem i Europa – bare ikke i Norge

Folks egne initiativer produserer mye grønn energi. Hvor viktig denne brikken er i miksen, er for første gang blitt kartlagt.

Vindturbinen Elvy eies av 720 svensker. Det gir dem billig og grønn strøm.

16.04.2023 07:07

Like over grensen til Sverige, på Töftedalsfjället tre kvarters kjøring fra Halden, kneiser 21 vindturbiner på en liten høyde. Én av disse turbinene eies av VästanVind. Den er døpt Elvy og eies av 720 ganske så ordinære svensker i nærheten.

Noen har kjøpt seg inn med en motivasjon for grønn energi. Andre har kanskje først og fremst en interesse for billig strøm.

– Jeg tror det er lurt å tilby folk å kjøpe seg inn som eiere, sier Tomas Österlund.

Han er leder for Vindy og VästanVind-kooperativet hvor alt overskuddet går tilbake til eierne.

– Mange i Sverige liker ikke vindkraft fordi den er forstyrrende av flere grunner. Når de som bor der eier den selv, blir det mindre konflikter rundt vindkraft, sier Österlund.

I fjor produserte Elvy seks millioner kilowatt. Fire av dem gikk til å dekke de 720 eiernes forbruk. To ble solgt for å finansiere vedlikehold og en ny turbin når Elvy en gang må pensjoneres. Da spotmarkedet løp løpsk for de fleste, ble det ventelister for å få kjøpt seg inn i Elvy. Eierne selv hadde billig strøm.

Denne måten å organisere kraftmarkedet på er blitt stort i Sverige og Danmark.

I Norge er den omtrent fraværende. Hvorfor?

Ny forskning

Våre naboer i Danmark og Sverige produserer grønn energi fra over tusen slike småskala kraft-initiativer. Det viser ny forskning, hvor man har satt sammen en oversikt over slike innbyggerorganiserte kraftprosjekter i Europa.

I Norge? Knapt noen.

Rapporten har mål om å tydeliggjøre hvilken rolle privatpersoner har når verden skal produsere mer grønn energi fremover. Databasen har over 10.000 prosjekter i 29 land. Totalt omhandler den 16.000 forskjellige enheter.

Mange produserer grønn energi rundt omkring i Europa. Over to millioner mennesker skaper til sammen rundt 10 terawatt fornybar energi i året i slike prosjekter.

Forskningsprosjektet er ledet av professor Valeria Jana Schwanitz ved Høgskulen på Vestlandet. Materialet er ikke komplett, og datainnhentingen har vært komplisert. En del prosjekter kan altså ha gått under radaren. Den gir likevel et godt innblikk i hvordan lover og støtteordninger påvirker oss, mener forskerne.

I Danmark har de eksempelvis vært pionérer innen vindkraft og lokale energi-prosjekter.

– Fremdriften i Danmark ble satt betydelig tilbake da myndighetene trakk tilbake støtteordningene, sier professor Schwanitz.

Det har en negativ effekt på lokalsamfunnet, påpeker hun.

– Forskning fra Frankrike viser at innbyggerstyrte prosjekter tilfører lokalsamfunnet dobbelt så mye verdi som når en utbygger fra utsiden gjør det, ifølge professoren.

Flere av deltagerne i slike prosjekter omtaler det som en demokratisering av kraftproduksjonen.

Elvy står i en vindpark med totalt 21 vindturbiner.

EU foran

I Norge har man til nå ikke et rammeverk for at man i små fellesskap kan gå sammen for å produsere kraft. Det har man i EU, ifølge forskerne.

– Dagens lovverk er ikke egnet til å utvikle innbyggerstyrte energiinitiativer i Norge, sier Heather Jean Arghandeh Paudler, som har jobbet med prosjektet

I EU har man også incentivordninger som eksempelvis gjør at man får garantert solgt kraften med et prispåslag. Dette har hatt stor effekt, ifølge Paudler.

Hun forklarer likevel at flere av initiativene er bygget for å løse spesifikke utfordringer, ikke for maksimal profitt.

– Mange av prosjektene er ikke bygget for å produsere mest mulig, men heller akkurat nok strøm, sier Paudler.

Store tall

Undersøkelsen tar bare for seg initiativer som er blitt etablert av folk utenfor de normale rammene av kraftproduksjon.

I klartekst: Hvis staten etablerer et vind- eller vannkraftverk, så er den ikke med i denne undersøkelsen.

De ti terawattene som disse prosjektene samlet sett produserer, er både veldig mye og veldig lite kraft. Det er litt mindre enn det vi i Norge produserer fra vindmøller hvert år, samtidig er det nok strøm til to millioner mennesker som er med i oversikten.

Det er likevel bare nok til å holde et par store smelteverk i drift. Forskerne mener dog at anslaget deres er konservativt, og at kraftproduksjonen egentlig er høyere.

Smelteverket Hydro Sunndal bruker rundt fire prosent av Norges elektrisitet i året. Alle de grønne innbyggerprosjektene, kan holde to slike verk i drift.

Norge produserer totalt rundt 150 terawatt strøm i året, hovedsakelig fra vann- og vindkraft.

Forskernes oversikt tar ikke for seg hva privatpersoner produserer med for eksempel solceller på eget tak. Dette står for omtrent 0,2 promille av norsk strømproduksjon, ifølge SSB.