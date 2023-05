Rettssak ble avbrutt: Har anmeldt spredning av tiltalepapirer i sak om gruppevoldtekt

Kvinnene er blitt navngitt etter spredning av tiltalepapirer på sosiale medier, sier bistandsadvokatene.

Bistandsadvokatene Hilde Cecilie Matre og Ingrid Aksnes reagerer kraftig på spredningen.

09.05.2023 17:35

BERGENS TIDENDE: Fem menn står tiltalt i en omfattende overgrepssak i Hordaland tingrett, skriver BT.no.

Tre av dem er tiltalt for å ha gruppevoldtatt en kvinne i 20-årene. En av dem står også tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med en jente under 16, sammen med to av de øvrige tiltalte.