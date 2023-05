Vinmonopolet: – Kundene ble flinkere til å planlegge under pandemien

16. mai var den største salgsdagen for Vinmonopolet så langt i år.

Tirsdag ettermiddag var det tidvis lang kø for å slippe inn på Vinmonopolet på Grünerløkka.

16.05.2023 20:02 Oppdatert 16.05.2023 20:15

På denne dagen i fjor var det full panikk blant alle siste-liten kjøpere som skulle på Vinmonopolet. Kortterminaler over hele landet hadde gått ned for telling, og flere steder var det kun mulig å betale med kontanter.

Aftenposten kunne fortelle om stortingsrepresentant Carl I. Hagen (Frp), som måtte sette fra seg noen flasker på grunn av problemet.

I år har det heldigvis gått bra for Vinmonopolet, og salget har gått som vanlig.

– Vi kommer nok til å selge ganske mye musserende i dag. Vi har 100 års erfaring i å drive butikk, så vi har tatt inn på lager det som trengs. Vi går ikke tomme for bobler, sier Jens Nordahl, kommunikasjonssjefen i Vinmonopolet, tirsdag formiddag.

En lang langhelg

– Det er ikke bare 17. mai, men også Kristi himmelfart og en inneklemt dag, sier Tellef Haugen. Han står i køen som snirkler seg ut døren og rundt hjørnet utenfor Vinmonopolet på Grünerløkka.

Han forteller at han har snakket med flere personer som skal bruke tirsdagen på å komme seg ut av Oslo for å tilbringe langhelgen utenbys.

– Neste gang jeg er i nærheten av en butikk, er tirsdag, sier Haugen som en forklaring på hvorfor han befinner seg utenfor Polet på 16. mai.

Men ikke alle handler for langhelgen. Sigrid Sivertsen Haugan står i kø knapt en halvtime før Vinmonopolet stenger. Hun skal kjøpe inn bobler til 17. mai-frokosten.

– Jeg skulle egentlig vært her to timer tidligere, men jeg måtte være lenger på jobb, sier hun.

Med inflasjon, svak krone og rekordhøy prisvekst på dagligvarer kan 17. mai-feiringen bli betydelig dyrere enn den har vært tidligere. Haugan er en av dem som tenker på prisen når hun handler på Polet.

– Derfor blir det Cava istedenfor Crémant i år, sier hun og tilføyer at hun allerede har brukt mye penger på ingredienser til en pavlova-kake.

Henrik Geruldsen er en av mange som forlater Vinmonopolet med bobler i bæreposen. – Jeg tenker ikke på prisen i morgen. Det er ikke derfor jeg ikke kjøper champagne, sier han.

Henrik Geruldsen var en av mange som tok turen til Vinmonopolet 16. mai for å kjøpe bobler til grunnlovsdagen.

Lært av pandemien

– I dag solgte vi ca. 980.000 liter alkoholdig drikkevarer.

Det kan kommunikasjonssjef Nordahl meddele kort tid etter stengetid. – Det kommer til å være årets største dag frem til julestria.

– Det er ingen rekord i noen retning. Men det har vært et jevnt «trøkk», forteller han.

– Det som er interessant, er at det virker som om kundene er blitt bedre til å planlegge under pandemien, påpeker kommunikasjonssjefen.

Nordahl mener at nordmenn var lærevillige under pandemien og flinke til å finne luker i døgnet der de kunne handle med færre folk.

– Det virker som om dette er en lærdom de har tatt med seg også inn mot høytider etter pandemien.

Nordahl synes derfor det er på sin plass å takke folk for at de er flinke til å planlegge innkjøpene. – Det gjør det lett for oss å drive butikk, sier han.

Nordahl forteller at det er en spesiell salgsmiks på 16. mai, ettersom mange er ute etter musserende vin.

– På en vanlig dag i mai er rundt 10 prosent av salget musserende. I går og i dag var det opp mot 20 prosent musserende.

Særlig er musserende populært i sentrumsbutikkene i de store byene, ifølge Nordahl. Der er det den dominerende varekategorien og utgjør godt over 30 prosent av salgstallene.