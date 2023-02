Togene blir nye, men blir reisen bedre? Slik kan innsiden av Bergensbanen bli endret.

Byttes varmmat ut med auto-mat? Får barna mindre boltreplass? Og blir det plass til rullestoler? Vi har sammenlignet dagens tog med skissene for fremtidens tog.

Til venstre ser du dagens restaurantvogn på Bergensbanen. Til høyre skissen for fremtidens. Ser du forskjellen?

22.02.2023 12:57

Norge bruker i første omgang 8 milliarder kroner på 17 nye tog fra Sveits. Disse skal aller først rulle over Bergensbanen i 2026, før de kommer til flere ruter etter hvert.

Men betyr nye tog nødvendigvis bedre tog?

Sammenligner man skissene med bilder fra dagens tilbud, finner man flere ting som ser ganske annerledes ut. Og kanskje ikke nødvendigvis bedre.

Vi har sett nærmere på dagens og fremtidens utforming av:

Restaurantvognen

Lekeområdet

Universell utforming

Seter og beinplass

Norske tog sier til Aftenposten at det foreløpig kun finnes skisser av de nye togene. Hvordan de til slutt blir seende ut på innsiden vil bli avgjort i designfasen, som de skal i gang med nå.

Med det sagt: Her er noen av forskjellene vi bet oss merke i.

Grunn til mistro til ny bistro?

I restaurantvognen blir du i dag møtt av personale som forbereder både kald og varm mat. På menyen finner du alt fra pizza til kjøttkaker og asiatiske nudler.

Skissene til de nye togene ser imidlertid ut til å bytte ut mye av kjøkkenløsningen med automater:

Dagens kafé på Bergensbanen. Foto: Øystein Drabløs

Tar automaten livet av varmmaten?

Sannsynligvis ikke, sier prosjektleder Sille Svenkerud Førner i Norske tog.

– Det ligger i vår kravspesifikasjon at det skal bli både servering og selvbetjening i togene, sier hun.

Men det er ikke Norske tog som avgjør hva du får spise på toget. Det er togselskapene som bestemmer menyen. For Bergensbanen er Vy kjøkkensjef. Foreløpig er de ikke blitt involvert.

Bergensbanen er også landets soleklart mest mobile bar. Hva vil skje med den?

Ser du nøye etter på illustrasjonen over de nye togene, kan du se tegn på at baren kan bestå: En ensom pils er tegnet inn på det nærmeste bordet.

Bistrovognen i dagens tog. Foto: Øystein Drabløs

Serveringstilbudet på jernbanen er imidlertid ikke fremmed for kostnadsbesparende endringer.

Slik så tilbudet ut i 1909:

Slik blir det neppe seende ut igjen. Hvite duker, egen servitør og dekkeservise.

Hva skjer med barnas boltreplass?

I dag leker barna inne på et eget rom. Der inne finnes det i dag stiger, sofa, sklie og rør man kan krabbe gjennom. Sittegruppene for de i familien som foretrekker litt andre omgivelser enn ildrød plast, er plassert litt på avstand fra lekerommet.

I de nye skissene er det tegnet opp flere endringer til dagens familievogn. Der vises et vikingskip-formet lekestativ, med en videoskjerm rett i bakkant.

Og det blir lett for foreldre å passe på de små: Her er sittegruppene limt opp til lekeområdet. Ved siden av skipet, er det to sittegrupper med det som ser ut som brettspill som bordplate.

Lekeområde i dagens tog. Foto: Øystein Drabløs

Norske tog avviser overfor Aftenposten at det blir mindre bolterom for de minste.

– Det er ikke lagt opp til å bruke mindre areal til lekerom enn i dag. Men detaljene vil bli avklart i designfasen, sier Førner.

forrige





Lekeområde i dagens tog. Foto: Øystein Tronsli Drabløs

Hva skjer med beinplassen og utformingen?

Stadler har levert tog til Norge før. Hele 150 av dem, faktisk. Da disse kom, viste de seg å være høye for flere av plattformene på togstasjonene rundt omkring. Det gjorde det særlig vanskelig for bevegelseshemmede i rullestol å komme seg på og av togene.

Norske tog lover at de nye togene vil være universelt utformet. Blant annet vil det være lavt gulv gjennom hele toget, fire rullestolplasser, to rullestolheiser og HC-toalett, ifølge Norske tog.

– Det er lagt opp til at rullestolbrukere vil kunne bevege seg gjennom flere vogner av toget, for eksempel for å benytte seg av bistrotilbudet, sier Førner.

Også Norges Handikapforbund og andre interesse- og brukerorganisasjoner skal involveres i den kommende designprosessen, sier hun.

– Det vil bli betydelig bedre enn i dag, det er det ingen tvil om.

Og hva med beinplassen?

De nye togene lover blant annet liggeseter, som gjør det enklere å sove i setene. Dette er også blitt et nytt tilbud på dagens tog. Ifølge Norske tog er det ikke lagt opp til vesentlige endringer i beinplassen til de fleste setene.

– Det kan bli flere ulike løsninger, hvor man med sovestoler vil ha vesentlig bedre plass til bein enn i dag, sier Førner i Norske Tog.

Dagens passasjervogn. Foto: Øystein Tronsli Drabløs

Det blir endringer for flere enn passasjerene

Det er ikke bare passasjerene som vil merke togbyttet. Dagens tog til Bergen kjøres av lokomotiv som drar vogner bak seg. Maskinkraften ligger helt fremst i toget. Dette blir det slutt på. Fremtidens Stadler-tog er i all hovedsak elektriske motorvogner. Der fordeles motorkraften mellom alle vognene i togsettet.

Det er det delte meninger om blant lokførerne. Blant annet har søstrene Halldis og Gudrun Folkedal, som driver Twitterkontoen Lokførartvillingane, skrevet kritisk om denne avgjørelsen.

– For oss som kjører og til dels brøyter oss frem i Snøstorm på Hardangervidda, foretrekker vi lokomotiv, skriver de.

Leder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivmannsforbund sier til Aftenposten at det er mange og delte meninger blant meningene om dette. Likevel lyser det ingen varsellamper for forbundet, understreker han.

– Det er opplagt at det er delte meninger blant medlemmene våre om dette. Lokomotiv og vogner har ofte gitt større fleksibilitet, da man kan koble på og av vogner, blant annet sovevogner til visse tider av døgnet, sier han.

Ringdal sier at forbundet skal være med på å utforme togene i tiden fremover. Der skal de sørge for at motorkraften ivaretas og at togene er i stand til å takle krevende forhold, sier han.

Sille Svenkerud Førner i Norske tog sier at de nye togene skal oppfylle strenge krav om ferdsel på høyfjellet og vinter.

– Vi har tillit til at Stadler kan leverer løsninger som er minst like gode som i dag. Snø og stigninger er ikke et helt ukjent fenomen i Stadlers hjemland, Sveits, heller, sier hun.