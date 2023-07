Juli ligger an til å sette regnrekorder, men i august kan det bli sommer igjen

Man må ikke nødvendigvis dra til Sør-Europa for å se solen i sommer, ifølge Meteorologisk institutt.

Idylliske scener som dette har vært mangelvare i juli. Men i august kan det bli badebuksevær igjen. Vis mer

Mens det i juni ble satt ny rekord for antall soltimer i Oslo, har juli vært preget av mørke skyer og plutselig nedbør. Mange har nok priset seg lykkelig over å slippe ekstremvarmen som herjer sør i Europa, men er det ikke på tide med litt sommer også her?

Statsmeteorolog Unni Nilssen sier at juli ligger an til å slå nedbørsrekorder. Men i august kan det skje noe.

– Flere av våre målestasjoner ligger an til å få rekordhøy julinedbør. I august kan det bli litt sommer igjen. De kommende dagene nå vil også bli fine. Men det er vanskelig å si om det kommer til å holde seg.

Nilssen sier det ikke er uvanlig med lange perioder med nedbør om sommeren. Det er først og fremst i Sør-Norge at det har vært vått. Lenger nord har det vært finere.

Totalt sett har ikke det norske juliværet vært så dårlig, sier Nilssen.

– Det var ganske fint i starten av juli. Det er kanskje glemt av mange nå da. Men etter det har det vært lavtrykk som dominerte. Det fører til regn og vind og mer skiftende vær.

I Oslo har plutselige regnbyger ført til usikkerhet for byens syklende og gående. Bildet er fra en våt sommerdag i 2021. Vis mer

Varmen i Sør-Europa vil roe seg

– Så man må ikke dra sørover hvis man vil se solen i sommer?

– Nei, det må man ikke. Det er mange som heller vil være her enn i Sør-Europa nå.

Nilssen hevder at den ekstreme varmen som har herjet i mange land i Sør-Europa den siste tiden, kommer til å avta. Det er gode nyheter for de som har lagt sydenferien i august og september.

– I stedet for 40 grader som det er mange steder nå, blir det kanskje 30.

– Man kan bli tilbøyelig til å se sammenhenger – at dårlig vær i Europa betyr godt vær i Norge, eller motsatt?

– Det er typisk at det ofte er bra i nord og dårlig i sør, eller motsatt. Nå er det for eksempel ganske bra vær i Nord-Norge, men dårlig i Sør-Norge. Men det er ikke lett å generalisere.

Nilssen sier de usikre prognosene gjør at man bør passe på å utnytte finværsdagene godt når de først kommer.

– Det at det er skiftende vær, kan man ikke gjøre noe med. Jeg tenker vi kan være heldige som ikke har skogbranner og ekstremvarme som man har i Sør-Europa nå.