UD oppretter etat for eksportkontroll i kjølvannet av Ukraina-krigen. Hva betyr det for norsk næringsliv?

Utenriksdepartementet (UD) kontrollerer eksport og sanksjoner. Pågangen fra norsk næringsliv er stor om dagen. Nå vil UD lage en egen etat for å gjennomføre dette.

Utenriksminister Gabrielius Landsbergis fra Litauen og Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt på en Leopard 2-stridsvogn på en øvelse i Bardufoss i fjor. Utenriksdepartementet skal nå opprette en egen etat for eksportkontroll og sanksjoner. (Arkivfoto) Vis mer

Utenriksdepartementet (UD)kontrollerer eksport av strategiske og sensitive varer, teknologi og kunnskap. Norske selskap, som vil eksportere varer som kan være omfattet av sanksjoner, tar kontakt med departementet.

I kjølvannet av krigen i Ukraina og sanksjoner mot Russland og Belarus, har antallet henvendelser økt. De har økt fra 50–100 til godt over 1000 årlig. Stadig flere salg og avtaler må klareres.

UD kunngjorde derfor denne uken at de vil opprette en egen etat som skal ta seg av dette.

– Vi vil presentere detaljer om denne etaten i forbindelse med statsbudsjettet til høsten, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt, på telefon til Aftenposten.

Målet er at etaten opprettes i 2024.

Huitfeldt har reist fra Nato-møtet i Vilnius og landet på Jakarta i Indonesia. Her skal hun delta på et utenriksministermøte i organisasjonen for sørøstasiatiske land.

– Det er over 100 saker hver uke nå. Sakene er komplekse. Mange saker handler både om eksportkontroll og sanksjoner. Næringslivet har behov for veiledning, sier statsråden.

Sanksjonsregelverk og eksportkontroll forvaltes nå i ulike seksjoner hos UD. En ny etat vil samle spesialkompetanse og sikre raskere saksbehandling.

Stadig flere henvendelser fra akademia

Det er ikke bare forsvarsmateriell som omfattes av kontroll og sanksjoner. Dette gjelder også teknologi og kunnskap. I 2021 ble salget av selskapet Bergen Engines stanset av Solberg-regjeringen. Dette etter at Bergens Tidende hadde avslørt at to russiske oligarker var de største eierne av oppkjøperen. Det er ikke bare våpeneksport som må kontrolleres.

– Det kan være snakk om sivile varer, såkalte flerbruksvarer, som også kan brukes i masseødeleggelsesvåpen. Det er ulike sanksjoner for ulike land. Det er viktig med veiledning, understreker Huitfeldt.

Utenriksministeren påpeker at dette ofte er komplekse undersøkelser. Det kan være vanskelig å finne ut hvem som egentlig eier et selskap, eller hvem som er sluttbruker av en vare. Og i noen land er koblingen mellom næringsliv og myndigheter tett.

Det er også stadig flere henvendelser fra akademia, forteller hun. Her er det snakk om reguleringer knyttet til samarbeid på doktorgradsnivå og over.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt på besøk hos norske soldater i leiren Rukla i Litauen i mars 2022. Daværende soldat Fabian (t.h.) er en venn av hennes sønn. (Arkivfoto) Vis mer

Den store pågangen har ført til ventetid for næringslivet. Et spesialisert miljø vil forhåpentlig bidra til å gjøre saksbehandlingen raskere.

Den foreløpige navnløse etaten skal ligge under UD. Utenriksministeren skal fortsatt ha det konstitusjonelle ansvaret. Huitfeldt understreker at det er næringslivets ansvar å forholde seg til regelverket.

UD skal beholde politikken. Den nye etaten skal bistå med saksbehandling og veiledning. Andre kontrolletater fører tilsyn med at handel med utlandet skjer etter reglene. Det vil si politi og tolletaten.