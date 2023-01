Rødt og Venstre krever svar fra statsråden om Bane Nor-avtale

Bane Nor slengte nær en halv milliard kroner på bordet for å få Follobanen klar til fristen. Det vekker reaksjoner.

Rødts stortingsrepresentant Marie Sneve Martinussen reagerer sterkt på at Bane Nor betalte 483 millioner kroner til entreprenøren på Follobanen for å rekke åpningsfristen 11. desember.

Entreprenøren på Follobanen ble i høst lovet 483 millioner kroner ekstra for å levere Blixtunnelen innen 30. oktober. Slik kunne Bane Nor rekke åpning av toglinjen 11. desember. Det skrev Aftenposten torsdag.

Det ville skade Bane Nors omdømme å ikke rekke åpning 11. desember, mente Bane Nors styre.

Nå ber Rødt og Venstre om at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) redegjør for avtalen i Stortinget.

– Dette må Nygård ha blitt orientert om

Rødts stortingsrepresentant Marie Sneve Martinussen har fredag stilt følgende spørsmål:

«Når ble ministeren kjent med denne avtalens eksistens, og kan ministeren orientere om alle sider ved denne avtalen?»

Også Venstres samferdselspolitiske talsperson, André Skjelstad, vil ha et offisielt svar fra Nygård i Stortinget.

– Dette må Nygård ha blitt orientert om. Noe annet ville vært merkelig. Det var det første som slo meg. Hvorfor kjørte de i gang, dersom statsråden var orientert? sa han til Aftenposten torsdag.

– Tenker som et PR-byrå

Rødts Martinussen reagerer sterkt på at styret i Bane Nor trakk frem omdømme som et argument for å signere avtalen med entreprenør Acciona Ghella Joint Venture (AGJV).

– Bane Nor må slutte å tenke som et PR-byrå på Oslo vest, sa hun torsdag.

MDG, Høyre, Frp og SV reagerte også kraftig.

Aftenposten har ikke lykkes i å få en kommentar fra Nygård om Bane Nors avtale verdt nesten en halv milliard kroner.

– Nødvendig

Konserndirektør for utbygging i Bane Nor, Stine Undrum, har forklart at bakgrunnen for avtalen var at partene var uenige om endringskrav tilknyttet tunnelarbeidene. Uten avtale ville det blitt rettslig prosess og utsettelser.

– Tilleggsavtalen med AGJV var helt nødvendig for å komme til enighet om endringskravene, skriver Undrum.