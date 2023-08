Styrtregnet har ført til mange vannlekkasjer på Østlandet

Det er sendt ut oransje farevarsel for styrtregn.

«Vi får svært mange henvendelser om vannlekkasjer i distriktet grunnet nedbør», skriver Øst 110-sentralen på Twitter.

Øst 110-sentral er landets nest største 110-sentral og dekker regionene Romerike, Follo og Østfold med ca. 778.000 innbyggere.

Det opplyses at brannvesenet er i aksjon, og jobber ut fra en prioriteringsrekkefølge.

– Vi gjør det vi kan for å redde verdier, suge opp vann og drive restverdiredning, sier pressekontakt Espen Stabell i Øst 110-sentral til NTB.

– Prioriteringene blir gjort ut ifra hva slags type boareal det er snakk om og om de har kjellere eller ikke. Hvis det er dyr elektronikk der for eksempel, så prioriterer vi det foran en kjeller med en gammel sofa, fortsetter han.

Like før klokken 13 fredag sendte Meteorologisk institutt ut et oransje farevarsel for styrtregn på deler av Østlandet.

Det er varslet at det kan komme mer enn 35 mm i løpet av én time. Det tilsvarer 35 liter vann per kvadratmeter.

Det er også sendt ut farevarsel for lyn på deler av Østlandet og Agder. De siste 12 timene er det registrert over 10.000 lyn her og i grenseområdene mellom Sverige og Østfold.