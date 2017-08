Boligbrann på Hitra under kontroll

Politiet fikk melding om brannen i Blåskogstien rundt klokken 0.30 natt til onsdag.

– Det er full overtenning. Ambulansepersonell evakuerer folk, sa Bjørn Handegard, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, til NTB.

Sju personer er evakuert, to av disse er barn. Politiet har ikke oversikt over hvor mange beboere som er tilknyttet adressen. Fire av de evakuerte er fløyet til St. Olavs hospital i Trondheim for undersøkelser – to barn med en forelder hver, opplyser politiet.

Ifølge lokalavisa Hitra-Frøya sin reporter på stedet brant det først i den ene siden av leilighetsbygget. Deretter slo også flammene ut av vinduene i den andre delen. Klokken 1.10 var den ene delen av bygget nesten nedbrent, mens flammene hadde gått gjennom taket i den andre delen.

20 minutter senere hadde brannvesenet kontroll på brannen. Det er ikke fare for spredning.