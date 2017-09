Frifunnet for voldtekt, må likevel betale erstatning

Fagdommeren og den ene av to meddommere i Tønsberg tingrett mente bevisene i saken var for svake, og de frifant derfor drammenseren.

Av den ferske dommen går det frem at rettens flertall tror at det er mye som tyder på at fornærmede har forklart seg riktig om bruk av tvang, men de lar likevel tvilen komme den tiltalte til gode.

«Flertallet kan ikke se det som bevist ut over enhver rimelig og forstandig tvil at tiltalte skaffet seg den seksuelle omgangen gjennom vold, truende adferd eller på annen måte tvang seg til den», står det i dommen.

«Flertallet [...] har med klar sannsynlighetsovervekt funnet bevist at tiltalte rent faktisk voldtok fornærmede», heter det i dommen. Der slås det også fast at «voldtekten ikke var forsettlig, men grovt uaktsom». Men dette er altså ikke bevist ut over enhver tvil, og dermed ikke nok til domfelle mannen.

Likevel er 30-åringen dømt til å betale sitt offer 90.000 kroner i erstatning.

Slik kan det skje

Første sto den ene lekdommeren sammen med tingrettsdommer Ketil F. Sondresen. De slo fast at dette ikke var en voldtekt etter straffeloven.

Deretter sto de lekdommerne sammen, mot fagdommeren. De mente at kvinnen etter beskrivkravene i sivilrettslig forstand mest sannsynlig hadde vært utsatt for en voldtekt, og dermed hadde krav på oppreisning.

Åraken er at det er strengere beviskrav for å bli dømt i stafferetten enn i sivilsak om erstatning. Det er derfor ikke helt uvanlig at en som blir frikjent for brudd på straffeloven, likevel kan bli dømt til å betale erstatning.

Bistandsadvokat Simen Tveten hadde bedt om 175.000 kroner i erstatning til offeret. Retten fant ikke å ville fravike normen fastsatt av Høyesterett siden offeret var fylt 18 år, og de landet på 90.000 kroner.

Ba om fire år

Statsadvokat Petter Sødal på sin side hadde lagt ned påstand om at drammenseren burde dømmes til 4 års fengsel.

– Jeg må lese dommen grundig før vi tar stilling til en eventuell anke, sier aktor Sødal.

30-åringens forsvarer har heller ikke tatt stilling til eventuell anke. Hans klient har hele tiden forklart at det som skjedde på hotellets baderom var frivillig fra begges side.

– Vi heller nok mot å ville anke oppreisningsspørsmålet, sier forsvarer Marius Ihlebæk.

Fuktig nachspiel

Det var i fjor sommer at noen kamerater, blant annet 30-åringen, skulle arrangere et utdrikningslag. På byen traff de flere kvinner som ble invitert med på nachspiel.

Kameratgjengen hadde leid rom på Quality Hotel Tønsberg, og flere var tilstede da tiltalte og fornærmede gikk inn på badet ved 04-tiden om natten.

Kort etter forlot kvinnen stedet gråtene. Til en kamerat som skulle kjøre henne hjem, forklarte hun seg om hva som hadde skjedd. Lyden av samtalen ble tatt opp av bilens webkamera og ble spilt av som bevis i retten.