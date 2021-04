Espen Nakstad: – Det er en risiko for at vi slapper for mye av

Folk trekker ut i grupper når vårsolen varmer. – Selv om det går riktig vei nå, kan utviklingen fort gå tilbake igjen, advarer assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Søndag i Tøyenparken, sett fra luften. Foto: Hans O. Torgersen

19. apr. 2021 18:06 Sist oppdatert nå nettopp

– Bildet viser at folk er flinke til å ikke samles i for store grupper når de setter seg ned i parker, men at det ofte kan bli litt for lite avstand mellom personene i hver gruppe, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad når han ser på dronebildet Aftenposten tok i Tøyenparken søndag.

Han sier videre at det er enkelt å gjøre noe med, og man vil kunne ha det hyggelig selv om man holder enda litt større avstand.