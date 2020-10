Sogneprest fjernes fra konfirmantarbeid etter tordentale mot homofili og abort

Sognepresten i Kautokeino som i konfirmasjonstalen kom med advarsler mot homofili, abort og skilsmisse, får ikke lenger undervise konfirmanter.

Sognepresten i Kautokeino får ikke undervise konfirmanter i år og neste år. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Nå nettopp

I talen til konfirmantene 23. august advarte sogneprest Bjarne Gustad mot at ekteskap med samme kjønn var mot Guds skaperordning, at Norge har en «ugudelig lov» som gjør det lovlig å ta abort, og han advarte mot kvinnelist og at kvinner har et særlig ansvar for utroskap.

Reaksjonene etter sogneprestens tale var sterke og sognepresten ble kalt inn på teppet til biskopen i Nord-Hålogaland, Olav Øygard. Nå har biskopen fratatt sogneprest Bjarne Gustads konfirmantarbeidet i Kautokeino sogn i 2020 og 2021 skriver Altaposten.

Til avisen sier Gustad at resten av hans arbeidsoppgaver fortsetter som normalt, og at det kun er konfirmantarbeidet som blir påvirket.

Til tross for at biskopen i ettertid har beklaget sogneprestens tale, står Gustad på sitt.

– Abort er å drepe. Jeg ser veldig alvorlig på det. Også det som handler om kjønnsskifte og ekteskapets hellighet, at vi ikke skal drive hor, er viktig å trekke fram, også for unge mennesker sier Gustad til Dagen.