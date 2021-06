Farevarsel for lyn og torden i kveld: «Vi følte oss litt historiske»

Onsdag bestemte Meteorologisk institutt seg for å begynne med farevarsler for lyn. Torsdag kom det første.

Dette lynet slo ned ved Fossumveien i Bærum i august i fjor. Foto: Stein J. Bjørge

18 minutter siden

– Vi følte oss litt historiske, sier meteorolog Julie Solsvik Vågane.

Selv sitter hun i Tromsø, men i Oslo flagget meteorologene på kontoret i forbindelse med det nye varselet.

Torsdag ettermiddag og kveld kommer nemlig bygene og risikoen for lyn og torden inn over det sørlige Norge. Hagl kan det også bli her og der.

– Vi har varslet dette for et ganske stort område, men det kan bli store variasjoner, sier Vågane.

Kan bli byger fra 17-tiden

Hun vil derfor ikke gi noe detaljert varsel om hvor det blir verst. Hun sier været kan komme sørfra allerede i 17-tiden. Først treffer det Sørlandet. Deretter kommer det lenger nord og øst i løpet av kvelden.

– Kan man risikofritt gå ut og spise i ettermiddag?

– Ganske kjapt etter arbeidstid er det fare for byger, sier Vågane.

Foto: Meteorologisk institutt

Mer lyn i fremtiden

Fra før har meteorologene sendt ut egne farevarsler om en rekke andre værfenomener. Det gjelder blant annet styrtregn, skogbrannfare, vindkast, snø og regn. Fra 15. juni ble også lyn og torden en del av værvarslernes faremeny.

Meteorologene forventer mer lyn i fremtiden. Klimaendringene er årsaken.

– Det er usikkerhet i fremskrivningene av lyn, men det ser ut til å bli mer lyn om våren, vinteren og høsten fremover. Om sommeren ser det imidlertid ut til at mengden lyn er uendret, sier Morten Køltzow ved Meteorologisk institutt i en pressemelding.

Mindre lyn om vinteren

Om sommeren er det mest lyn over Østlandet og Finnmarksvidda. På vinteren er mest lyn langs vestkysten av landet.

– Det er mindre tordenbyger om vinteren enn om sommeren. Dermed blir terskelen for å sende farevarsel lavere om vinteren, sier meteorolog Geir Ottar Fagerlid.

Farevarselet for lyn vil ha gult nivå. Dette er fordi lyn ofte vil ha færre alvorlige konsekvenser enn for eksempel styrtregn, som har gult og oransje nivå.

Generelt kommer de ikke til å sende farevarsel for mindre tordenbyger.