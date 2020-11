Nye Veier ville skrote nybygget motorvei. Nå sier Viken nei.

Regjeringens veiselskap Nye Veier må bruke det som er bygget av ny motorvei mellom Kløfta og Kongsvinger. Det sier fylkesrådet i Viken.

Nybakk på Romerike. Her ender motorveistrekningen som Statens vegvesen har bygget fra E6 ved Kløfta og i retning Kongsvinger. Nå jobber Nye Veier på spreng for å få avklart om videre veibygging skal droppes fullstendig. Foto: Jan T. Espedal

«Denne relativt ferske motorveien kan bli skrotet.» Det skrev Aftenposten tidlig i september. Mellom Kløfta og Kongsvinger har Statens vegvesen bygget to av tre deler av ny motorvei på E16.

Del to, som er bygget fra Kongsvinger, sto klar så sent som i 2014.

Men så stoppet arbeidet opp. Lokalpolitikere ble lei av at Veivesenet ikke kom videre. De ba om at oppdraget med å fullføre veien ble overført til Nye Veier.

I fjor fikk de viljen sin. Men så kunne Aftenposten fortelle at det slett ikke er sikkert at Nye Veier vil fullføre veien slik den er planlagt.

Da startet protestene

I stedet er det aktuelt å bygge en helt ny motorvei, enten et stykke nord eller sør for der motorveistrekket går fra Kløfta i dag.

At dette kan bli løsningen forklarer Nye Veier med at det er dukket opp et krav om at E16 skal tåle en 200-årsflom. Grunnforholdene er så dårlige at utbygging av den delen som står igjen blir svært dyr.

Så dyr at Nye Veier kan komme til å prioritere andre veier i stedet.

Mens fire ordførere i de involverte kommunene tygger på forslaget, er det reist en liten storm av protester. Naturvernforbundet mener at å bygge ny vei et annet sted er å sløse med naturen. Andre peker på at mer dyrket mark er truet. På Skarnes utenfor Kongsvinger frykter de at veien kan havne gjennom sentrum her.

Nå har fylkesrådet i Viken, der deler av E16 går, gjort seg opp sin mening.

August 2020. Tonje Brenna (Ap) (t.h.) og Anne Beate Tvinnereim i (Sp) sikrer flertall i Viken fylkesråd for å bygge ny E18 vest for Oslo. Nå er de også klare på hva de vil med E16 mellom Kløfta og Kongsvinger. Foto: Vidar Ruud / NTB

Krever at veien som står der brukes

«Vi krever at planleggerne i Nye Veier tar mer hensyn til dyrket mark og gjenbruker dagens veianlegg på E16 mellom Kløfta og Kongsvinger,» skriver Viken i en høringsuttalelse.

– Vi må utnytte ressursene på en bedre måte ved å jobbe videre med veialternativer som skåner dyrket mark, naturverdier og kulturarv. Å bruke den eksisterende firefeltsveien gir minst inngrep og utnytter investeringene som allerede er gjort, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap).

Siste ord er det i utgangspunktet kommunestyrene i Kongsvinger, Ullensaker, Nes og Sør-Odal som har om hvor ny vei skal bygges. Men ved innsigelser kan saken igjen til slutt havne hos regjeringen ved Samferdselsdepartementet.