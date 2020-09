Det kan bli rift om årets influensavaksine. Nå stanser FHI salget til kommunene.

Folkehelseinstituttet fikk ikke kjøpt inn nok vaksiner mot høsten og vinterens sesonginfluensa. Friske kan bli anmodet om ikke å ta vaksinen.

Fordi det ikke er nok influensavaksiner til alle, vurderer FHI å komme med en anmodning om at de som ikke er risikopasienter, ikke bør ta vaksinen. Cornelius Poppe, NTB

Folkehelseinstituttet (FHI) har kjøpt inn 1,2 millioner doser med vaksine mot sesonginfluensa. Det er 400.000 doser mer enn i fjor.

Likevel er ikke dette nok hvis alle risikopasienter velger å vaksinere seg. Totalt er 1,6 millioner nordmenn i risikogruppene.

Vaksinen settes blant annet hos fastlegen, som bestiller gjennom kommunen. Kommunen igjen kjøper av FHI.

Nå stanser FHI salget til kommunene for å sikre at de eldste blir beskyttet først.

Spesialvaksine til de eldste

I år er det også bestilt 100.000 doser med vaksinen Fluad, som beskytter de eldste. Dette er en kraftigere vaksine.

Problemet er at denne spesialvaksinen ikke er kommet til Norge. Den er først ventet i november.

Derfor har FHI nå midlertidig stanset kommunenes bestilling av den ordinære vaksinen.

Årsaken er at de da beholder sentral kontroll og kan sikre at de eldste får én av to vaksinetyper.

Det har vært stor global etterspørsel etter vaksine. Og det har ikke vært mulig å skaffe flere doser til Norge, opplyser FHI.

Salget av influensavaksine til privatmarkedet (bedriftshelsetjeneste, apotek) ble stanset 28. august. Det blir ikke flere tilgjengelige doser til privatmarkedet fra FHI.

Apotekene kan skaffe 300.000 doser

Apotekerforeningen tror at apotekene får levert ca. 300.000 vaksinedoser. Det opplyser kommunikasjonssjef Jostein Soldal.

Dette kommer i tillegg til det FHI har bestilt.

Seniorrådgiver i FHI, Kjersti Rydland, bekrefter at apotekene kan bestille vaksinen gjennom egne grossister, som igjen kjøper fra produsentene.

Bedriftshelsetjenestene kan kjøpe fra apotek.

Fakta Noen av pasientene med risiko Alle fra fylte 65 år.

Beboere i sykehjem og aldersboliger.

Barn og voksne med en rekke kroniske sykdommer.

Svært alvorlig fedme (BMI over 40).

Gravide fra 12. svangerskapsuke. Kilde: FHI Vis mer

Vurderer å anmode friske om ikke å ta vaksinen

– Vurderer FHI å gå ut med et råd om at folk som ikke er i risikogruppene, ikke bør ta vaksinen fordi man allerede mangler 400.000 doser for å dekke opp risikogruppene?

– Vi får mange spørsmål om dette. Vi jobber nå med å lage råd til resten av befolkningen og vil kommunisere dette snart, sier Rydland i FHI.

Hun sier at personer som ikke er i risikogruppene, har lavere risiko for å få alvorlig influensa. Vaksinen ikke er spesielt effektiv dersom man vil unngå luftveissymptomer i løpet av vinteren fordi influensa kun står for en liten andel av det totale antallet luftveisinfeksjoner.

– Hva bør de 1,6 millioner nordmennene i risikogruppene gjøre nå?

– Personer i risikogruppene bør forhøre seg med sin fastlege eller sjekke kommunens informasjon om høstens vaksinering. Vaksine til risikogruppene vil ikke bli sendt ut fra Folkehelseinstituttet før i uke 40–43, svarer Rydland.

Vaksinen beskytter ikke mot covid-19.

