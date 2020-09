Aktor mener bevegelse i helseapp beviser at hærverket skjedde ved 02-tiden. Bertheussen: Jeg kan ha ryddet i huset den natten.

Laila Anita Bertheussen forklarer seg om dagen da Tor Mikkel Wara oppdaget hakekors og «rasisit» på veggen i parets hjem, og funnet av en rød tusj gjemt i bokhyllen.

Wara-parets bil ble tagget ned med noe som skal forestille et hakekors, i desember 2018. Det var flere tilfeller av tagging ved samboerparets enebolig i Oslo. Merk også den åpne drivstofftanken med en hyssing stukket inn. Dette bildet ble lagt frem i retten tirsdag. Politiet

15. sep. 2020 08:39 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er hendelsen 6. desember 2018 hun skal forklare seg om. Hun var kort innom dette i sin frie forklaring, men det blir utdypet på tirsdag, kunne statsadvokat Frederik Ranke si på forhånd.

En senioringeniør fra Kripos skal senere på dagen forklare seg om den røde tusjen som ble funnet i familiens bolig etter at Bertheussen ble pågrepet i mars 2019.

– Vi mener at tusjen er et relevant funn, men kommer nærmere tilbake til den under bevisførselen.

Fakta Straffesaken mot Laila Anita Bertheussen (55) Laila Anita Bertheussen er samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Hun er blant annet tiltalt etter straffelovens paragraf 115. Bakgrunnen for tiltalen er flere episoder vinteren 2018/19 der blant andre daværende justisminister Wara ble truet. Også Frp-politikere Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde fikk ifølge tiltalen truende brev. Bertheussen anmeldte Black Box Teater i Oslo for å ha filmet huset deres til forestillingen Ways of Seeing. Ifølge påtalemyndigheten skal Bertheussen ha fremsatt truslene slik at de ga inntrykk av at de kom fra en eller flere personer bak teaterstykket Ways of Seeing, eventuelt fra personer som sympatiserte med innholdet i stykket. Bertheussen nekter straffskyld. Saken startet i Oslo tingrett tirsdag 8. september. Siste dag i retten blir 13. november. Vis mer

– Kan du forklare litt om hva du selv husker fra 6. desember 2018? spurte tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen.

Før Bertheussen svarte, viste hun til sitt sykdomsbilde og forklarte at hun på grunn av sykdom lider av hukommelsestap.

– Når Mikkel våknet på morgenen, insisterte han på at jeg måtte våkne. Jeg ble med ham til vinduet. Han sa at noen har tegnet et hakekors på bilen, svarte Bertheussen.

Etter hvert gikk hun ut for å se på hærverket mot bilen og husveggen. Bertheussen har tidligere fortalt at hun sto opp motvillig da hun trenger litt tid til å stå opp på morgenen.

– Har du noe anelse på når dette kunne ha skjedd? spurte aktor Ranke?

Bertheussen kunne ikke forklare noe eksakt på det, men anslo at det kunne vært ved 3–4-tiden på natten.

Selv ser hun ikke bort ifra at hun sov litt på sofaen den natten.

Aktor: Det er strid mellom ditt politiavhør og forklaring i retten

Ranke viste da til 55-åringens tidligere forklaring om denne hendelsen og hennes avhør gå dager etter hendelsen.

– Det er strid mellom din forklaring under avhør og i retten i dag, sa aktor og spilte et opptak fra Bertheussens avhør.

– Jeg husker ikke noe særlig. Jeg husker ikke noe rundt det. Jeg har ikke noe klokkeslett. Jeg ble vekket av Mikkel. Tok en dusj og gikk ut for å se på det, sa hun i avhøret som ble spilt i retten.

– Her sier du at du sover så godt på grunn av sovemedisin at du ikke våkner selv om huset ble revnet. Nå sier du 21 måneder senere at du tror at Wara våknet på natten?

Bertheussen kunne ikke gi en god forklaring på det.

Aktor var også opptatt av at Bertheussen ikke har fortalt noe om det til politiet tidligere at Wara skal ha våknet om natten.

– Du har en vag forklaring på at du ryddet ved 02–02.30-tiden. Har du forklart det til politiet?

– Det kan jeg ikke huske.

Ranke fortsatte å bore i dette, og spurte blant annet når hun la seg kvelden før hærverket 6. desember.

Bertheussen forklarte i sitt avhør at det er Wara som legger seg først av de to, men at det kunne variere litt når de la seg.

– Tror du Wara våknet av dem som utførte hærverket?

– Det er en teori vi har, svarte Bertheussen.

«Det er ikke et hakekors»

Aktor Ranke viste også til Bertheussen forklaring i retten forrige uke der hun sa at hennes umiddelbar reaksjon var at «det her er ikke et hakekors».

– Hvorfor sa du det?

– Det husker jeg ikke.

– Du hevder du er uskyldig. Hva er din teori på det som har skjedd?

– Det har jeg ikke.

– Kom du på det første avhøret inn på teaterstykket?

Bertheussen kunne heller ikke huske det.

Aktor viste da til et politiavhør der hun nevnte teaterstykket der parets bolig var filmet, før han leste opp fra hennes politiforklaring.

– Hun sier at det er noen idioter som kan stå bak. Vitnet sier her at hun ikke ønsker å nevne teateret, leste aktor og henviste til Black Box Teater.

Helseapp registrerte bevegelse ved 02-tiden

Aktor Ranke var også innom helseappen på telefon til Bertheussen. Den registrerte nemlig bevegelser mellom klokken 02 og 02.30.

Politiets hovedteori er at Bertheussen utførte hærverket på dette tidspunktet. Selv hevder hun at hun kan ha ryddet i huset. På grunn av sykdom har hun flere ganger sagt at hun har pleid å gå rundt i huset om natten når hun ikke får sovet.

Aktoratet viste deretter hva hun hadde søkt på internett 5. desember og 6. desember. Hun hadde flere søk etter Black Box Teater, Oslo-biskop Kari Veiteberg og ett søk på Sylvi Listhaug (Frp) natt til 6. desember. Det ble flere ganger søkt på navnet til skuespiller Sara Baban i Black Box Teater.

På spørsmål fra forsvarer om Bertheussen husker hvor hun beveger seg om natten, svarte 55-åringen at hun har flere turer mellom stuen og kjøkkenet i forbindelse med rydding. Noen ganger går hun ned i vaskekjelleren.

– Påtalemyndigheten har en teori om at Mikkel våknet den natten av deg. Hvordan ville han ha reagert da? spurte forsvarer Bernt Heiberg.

– Han ville ha kommet til meg og hentet meg, svarte Bertheussen

Har over 200 tusjer

Under ransaking av boligen fant politiet en rød tusj bak en bokhylle i kjelleren. Aktor mener at tusjen er av den typen som er blitt hærverket.

Bertheussen kunne i den forbindelse fortelle at hun har over 200 tusjer.

– Vet du hvorfor den lå i bokhyllen? spurte dommer Anniken Nygaard Ottesen.

– Det vet jeg ikke. Vi hadde mange håndverkere på huset i den perioden.

– Du har ikke fortalt om det du mener skjedde klokken 04 den natten i avhør. Hvorfor har du ikke gjort det? spurte Nygaard Ottesen.

Bertheussen svarte da at hun hadde gjort det da Wara sto i døren og snakket med en politimann.

Da forsvarer John Christian Elden fikk ordet, viste han til et avhør der dette var et tema.

– Du ble avhørt 2. april om det som skjedde 6. desember. På side 5 i avhøret står det at Tor Mikkel vekket henne den aktuelle natten fordi han hadde hørt noen lyder.

Elden mener at det derfor ikke stemmer at Bertheussen ikke har nevnt klokkeslettet tidligere.

Politikvinne i retten: Vi fant DNA

Etter at Bertheussen hadde forklart seg i retten tirsdag, var det politioverbetjent Marit Bergheim fra Oslo politidistrikt som inntok vitneboksen. Hun jobber som kriminaltekniker og var på Røa 6. desember for å sikre spor etter hærverket mot bilen og boligen til Bertheussen og Wara.

Der ble det blant annet funnet hyssing som ble stukket ned til bensintanken. Politiet fant ikke noe DNA-spor på hyssingen. Lokket på bensintanken var fjernet fra tanken, men det ble ikke funnet noe fingeravtrykk på lokket.

Politiet sjekket flere gjenstander på å stedet for å sikre spor i saken, men fant ikke nor særlig DNA-spor. Politiet

Det ble også sikret lakkprøver fra tusj og spray som ble brukt i hærverket.

I tillegg ble det funnet en mørkblå lue som lå på gjerde tilknyttet eiendommen. Det ble funnet DNA på innsiden av luen, men politiet har ikke klart å finne ut hvem DNA fra luen tilhører. Eneste politiet kan slå fast, er at DNA i luen tilhører en mann som ikke er registrert i DNA-registeret.

Det ble funnet DNA-spor fra en mann i denne luen, men politiet har ikke klart å finne hvem DNA fra luen tilhører. Politiet

Det ble også funnet to tusj og en rørleggertang under undersøkelsene den dagen. En av tusjene ble funnet på andre siden av veien. Tusjene som ble funnet kan ikke knyttes til saken.

Forsvarer Elden lurte på om DNA fra luen var sjekket mot andre personer som er aktuelle i denne saken.

– Ikke for meg bekjent, svarte Bergheim.

Et fotavtrykk i gress ble igjen aktuell i saken. Elden lurte på om politiet hadde fulgt opp dette sporet. Siden det var et fotavtrykk i gress, så har politiet ikke gjort noe mer enn at den ble målt. Avtrykket var på 29 centimeter, noe som tilsvarer cirka skostørrelse 40.

Det var ingen tegn til at noen hadde brutt opp tanklokket. Dommeren lurte på om det var slik at bilen måtte være låst opp for å få opp tanklokket, noe Bergheim kunne bekrefte.

– Kan det være slik at bilen var låst, så ble den låst opp med nøkkel før bensinlokket ble tatt av, og så ble den låst igjen? spurte aktor Franke.

– Ja, det er fullt mulig, svarte Bergheim.