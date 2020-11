Allmennleger advarer før advent: - Håndsprit og stearinlys er en dårlig kombinasjon

Nå er det snart advent. Vi tenner det første lyset. Og husker rådene om håndvask. Men kombinasjonen stearinlys og sprit kan få alvorlige konsekvenser.

Bildet til venstre tatt etter ca. 1 ukes behandling hos lege. Brannskadene kom etter han hadde brukt håndsprit som sto rett ved et telys (til høyre). Bildet er tatt i overensstemmelse med pasienten. Foto: Marte Kvittum-Tangen/Heiko Junge

6 minutter siden

Allmennleger har allerede fått inn de første pasientene med brannskade på hendene.

– Håndsprit er svært brannfarlig og må aldri plasseres i nærheten av åpen flamme. Det er selvsagt mange som vil pynte ekstra nå, men jeg er bekymret for at vi ikke husker hvor brannfarlig håndsprit er.

Leder i Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen tror mange glemmer hvor brannfarlig håndsprit er. Foto: e-mail

Marte Kvittum Tangen har behandlet en voksen pasient som fikk alvorlig brannskade på begge hendene etter at han brukte håndsprit som tok fyr.

Det skjedde like innenfor inngangsdøren. Der sto flasken med håndsprit på bordet sammen med et telys.

– Straks han to på seg håndsprit tok hendene fyr. Han fikk alvorlige brannskader og måtte ha legebehandling i flere uker.

Pasienten måtte behandles i flere uker. Foto: Marte Kvittum-Tangen

Røykere må holde seg unna spriten

Det er mørketid, og vi tenner stearinlys på spisebord og kommoder. Med helsemyndighetenes klare råd om håndvask, håndvask og håndvask står små flasker med sprit fremme.

Tangen sier at hun forstår godt at mange av oss pynter med levende lys både i advent og juletiden. Men vi er ikke vant til at håndsprit er like naturlig det av hverdagen.

Hun er ekstra formanende mot dem som tar seg en sigar eller sigarett.

– De må aldri røyke og ta på håndsprit samtidig. Røyking i nærheten av håndspritbeholdere er forbudt. Kvittun Tangen tror mange ikke tenker på at Alkoholholdig hånddesinfeksjon er en svært brennbar væske og hvis det tar fyr vil det fort gi alvorlig brannskade.

– Hvor lang tid tar det før man er brannfarlig til man er tørket?

– Håndsprit tørker svært fort. Det tar ikke lang tid før brannfaren er borte, men det må aldri være flammer i nærheten av håndsprit. Det er noe forskjell på de ulike typene, men å holde håndsprit og flammer adskilt er uansett et godt råd.

Slik mener allmennlegen man bør bruke spriten:

Håndsprit bør gnis ut på begge hender

Husk tomler, mellom fingrene, håndbaken og fingertuppene

Fortsett å gni til hendene er tørre

Effekten er først oppnådd når hendene er helt tørre

Ingen gjenstander bør berøres før håndspriten er tørket

Håndsprit er også svært irriterende for øynene

– Pass på øynene

Marte Kvittum Tangen minner også om at flaskene eller beholderne ikke må plasseres slik at det kan komme sprut på øynene.

– Tenk spesielt på barn og automatiske dispensere slik at barn ikke får sprut i øynene. Hvis uhellet er ute må øynene skylles forsiktig med lunkent vann i flere minutter, kontakt lege hvis ubehaget ikke gir seg.

Hun sier det er flott at befolkningen er blitt så mye bedre og oppmerksomme på håndhygiene. Legen opplyser at håndsprit skånsom for hendene enn håndvask, men god håndvask med vann og såpe er fortsatt viktig.

– Hvis hendene er tilsølt bør man vaske hendene. Det er ikke lurt å bruke håndsprit rett etter håndvask, det tørker ut hendene og gir økt risiko for sår og eksem.