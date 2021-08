Nå har også Norge knekt den dystre kurven. Det kan få avgjørende betydning for høsten.

Andelen smittede som trenger sykehusbehandling, faller kraftig. Så langt i fjerde smittebølge er nivået om lag tre ganger lavere enn i mars.

Smitten øker i fjerde bølge. Men så langt har andelen som blir alvorlig syke tre ganger lavere enn under tredje bølge i mars.

Frykten som har preget samfunnet i over ett år, sitter fortsatt i. Noen svarer at de er redde. Mange har begynt å leve et helt normalt liv.

Men bak ligger en uro. Hva vil høsten og vinteren bringe?