Dobling i antall volds- og trusselsaker på videregående skoler i Oslo

Det viser tall TV 2 har hentet inn fra Utdanningsetaten i Oslo kommune. I 2015 ble det registrert 47 volds- og trusselhendelser. I 2016 var tallet 90.

Tall for 2017 er ikke tilgjengelige, men politiet sier det har vært en økning i antall voldshendelser den siste tiden. Volden har også blitt grovere. Det vet politiet fordi mange episoder blir filmet med mobilkamera.

– Tidligere ga man seg kanskje hvis en havnet på bakken, men nå ser vi at de fortsetter å sparke og slå selv om offeret ligger nede, sier leder for Felles enhet for forebygging i Oslo-politiet, Janne Stømner.

Tidligere denne uken ble det kjent via Dagsavisen at rektoren ved Stovner videregående skole har sendt en e-post til sjefene i Oslo kommune der det går frem at han frykter for både elevenes og lærernes sikkerhet.

– Dette er den verste skolestarten jeg har opplevd på Stovner, sier rektor Terje Wold.

Ifølge Wold har skolen opplevd elleve voldsepisoder siden skolestart for en drøy måned siden.

Oslos skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) sier det er trygt å gå på videregående skole i Oslo og peker på at politiet sier at utfordringene hovedsakelig er konsentrert rundt 100 av 17.000 elever i den videregående skolen. Hun mener noe av økningen man kan se i voldstallene, skyldes økt rapportering.